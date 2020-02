Angola: Le gouvernement belge se joint à la lutte contre la corruption

Luanda — L'ambassadeur du Royaume de Belgique, Jozef Smets, a déclaré jeudi que son gouvernement allait aider l'Angola dans la lutte contre la corruption, avec la formation du personnel des ministères de la Justice et de l'Intérieur sur le sujet.

Dans le cadre du programme «Estrela», une initiative visant à renforcer les capacités de certaines institutions de l'État, à lutter contre la corruption, la Belgique rejoint cette initiative à l'invitation de la Banque mondiale (BM), en tant que partenaire.

S'adressant à l'ANGOP en marge de la «Belgian Business Club in Angola», une initiative qui rassemble, à la fin de chaque mois, des hommes d'affaires nationaux et belges, le diplomate belge a mentionné dans ce processus de soutien à la lutte contre la corruption que son pays sera un «expert» en formation les cadres des Ministères de la Justice et de l'Intérieur, pour renforcer leurs capacités de lutte contre la corruption.

«La lutte contre la corruption a lieu dans plusieurs pays de la région et nous saluons l'initiative. La Belgique et d'autres collègues de l'Union européenne soutiennent ce combat », a déclaré Jozef Smets, qui a rappelé le soutien le plus récent des États-Unis d'Amérique en Allemagne, sur le sujet.

Le diplomate a dit qu'il y avait un dialogue "fort" avec les autorités locales sur le sujet, louant la diplomatie angolaise qui, à son avis, fait "un travail énorme" pour renforcer la stabilité dans la région des Grands Lacs et créer un environnement d'affaires positif, pour faire de bonnes affaires.

Pour Jozef Smets, l'Angola sera toujours un partenaire important dans la région, dans le cadre de la création d'opportunités commerciales.

Sur le plan commercial, il a admis que le volume des importations et des exportations «n'a pas très bon», en raison de la conjoncture enregistrée par le pays tout au long de 2019, assurant un plus grand plaidoyer autour de la diversification de l'économie.

Les secteurs portuaire, diamantaire et de l'Energie et des Eaux intéressent le plus les hommes d'affaires belges qui investissent et ont l'intention d'investir en Angola.

Au cours de la réunion, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Lima Massano, a parlé de la situation macroéconomique du pays et des efforts pour améliorer l'environnement en Angola.