Maroc: Mounir Chouiar - Le Franco-Marocain absent un mois

Victime d'une entorse de la cheville, Mounir Chouiar va être absent un mois, comme l'a annoncé son entraîneur Stéphane Jobard ce jeudi avant la rencontre de la 27e journée de Ligue 1 face au PSG. Un gros coup dur pour le joueur et Dijon, le club bourguignon étant en pleine lutte pour le maintien.

En conférence de presse, Stéphane Jobard s'est exprimé sur la blessure de l'attaquant franco-marocain. « On sait qu'on va beaucoup courir et qu'il faudra réduire les espaces pour exister dans cette rencontre. Il faudra aussi être performant dans les phases de possession. J'aimerais qu'on fasse preuve d'audace et qu'on joue. Si cela ne nous sert pas pour ce match, cela sera bénéfique pour la suite », a déclaré le coach dijonnais.

Huit buts et deux passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues. Cette saison, Mounir Chouiar réalise de belles choses avec Dijon. L'ancien Lensois, arrivé cet été au DFCO, a donc rapidement trouvé ses marques dans sa nouvelle formation. Mais le joueur âgé de 21 ans, auteur d'un but contre le PSG en quart de finale de Coupe de France ou encore d'un doublé face à Bordeaux récemment en Ligue 1, va manquer plusieurs semaines de compétition. Le DFCO est en effet dix-septième et compte le même nombre de points (27) que le Nîmes Olympique, première équipe relégable.