Maroc: Ligue des Champions - Le Raja récupère son duo choc face au TP Mazembe

Raja Casablanca reçoit le TP Mazembe ce vendredi 28 février 2020 dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Ce soir au complexe sportif Mohammed V, le Raja de Casablanca affronte le TP Mazembe en quart de finale-aller de la Ligue des champions. Au-delà du contexte tendu entre les deux clubs à propos du cas Ben Malango, ce match aura avant tout un grand enjeu sportif, à savoir une place en demi-finale. Pour prendre une option favorable avant le déplacement à Lubumbashi, le Raja peut compter sur le retour en forme de son duo de choc: Abdelilah Hafidi et Mouhsine Moutouali.

Ainsi, les Verts devraient bénéficier pleinement des services d'Abdelilah Hafidi et de Mouhsine Moutouali. « Moutouali est notre capitaine et il est remis de sa blessure. Hafidi a renouvelé son contrat et il est au meilleur de sa forme. Ce duo apporte une touche qui nous a beaucoup manqué ces derniers temps. Nous comptons beaucoup sur eux », a déclaré l'entraîneur des Casablancais en conférence de presse.

Une première manche des quart de finales à domicile qui s'annonce difficile mais jouable pour des Verts. Ces derniers qui ont pu récupérer leurs cadres blessés, à commencer par Mohcine Mitwalli et Abdelilah Hafidi. Ce dernier vient de rempiler pour trois nouvelles saisons avec le club. La présence des éléments clés ne peut être que d'un bon apport pour le Raja face à un coriace adversaire pas prêt du tout à lâcher du lest à l'issue de ce first acte.