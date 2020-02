Cameroun: Coronavirus - Christian Bassogog fait un don de 10 millions de FCFA aux Camerounais

Christian Bassogog vole au secours de la diaspora camerounaise vivant en Chine. Si le joueur de Henan Jianye est actuellement à Yaoundé pour suspension du championnat à cause du Coronavirus, il n'a pas oublié ses compatriotes qui réside actuellement dans l'empire du milieu.

Bassogog a eu à faire un geste louable à l'endroit des camerounais en Chine dans cette période d'urgence. Alors, il a contribué en faisant un don de 10 millions de FCFA. Une somme qui vient en appui des 50 millions de FCFA que le président de la République Paul Biya a décidé de débloquer pour ces populations.

« La Chine occupe une place particulière dans mon cœur et c'est là que j'exerce mon métier. Cet argent est destiné à aider les ressortissants camerounais vivant en Chine, en particulier les étudiants. Il est important que nous nous réunissions dans de telles périodes et que nous montrions un tel soutien et un tel amour aux nécessiteux », a déclaré l'international camerounais.

Avant que Christian Bassogog ne conclût en lançant un appel à d'autres camerounais : « Nous voulons que plus de Camerounais à travers le monde tendent la main et soutiennent non seulement leurs compatriotes mais aussi la Chine en tant que nation ».

Selon les chiffres de l'ambassade du Cameroun en Chine, 300 camerounais vivent actuellement en Chine dont la plupart sont des étudiants. 100 vivent dans la province de Hubei, fief du Coronavirus et 200 autres à Wuhan, une ville mise en quarantaine depuis le 23 janvier.