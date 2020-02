Cote d'Ivoire: Patrimoine immatériel de l'Unesco - La Côte d'Ivoire veut inscrire Lodjoukrou festival international

L'édition 2020 de Lodjoukrou Festival international, cette grand-messe consacrant la célébration des arts et de la culture Adjoukrou aura répondu à toutes les attentes et propulser cet événement.

Maurice Kouakou Bandaman, représentant du parrain de la 3ème édition, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné des gages pour pérenniser ce festival. Il a indiqué, à la clôture de Lodjoukrou le 23 février 2020, à Dabou que la démarche du ministère de la Culture et de la Francophonie est de faire en sorte que ce festival international soit inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture). Selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, l'inventaire des richesses et valeurs culturelles de cette partie de Côte d'Ivoire donnera assurément force à ce plaidoyer.

Placée sous le thème « Lagbandji : Valeur culturelle et promotion humaine », et sponsorisé par Brassivoire, cette 3ème édition s'est déroulée du 17 au 23 février 2020. Et a réuni 42 villages et plus de 5000 festivaliers. Durant ces six jours de festivité, le village dressé par le sponsor officiel a drainé du monde.

A l'apothéose a été marquée par la prestation de « l'orchestre lumière » de Yabongo Lova et plusieurs artistes locaux ont permis aux festivaliers de finir en beauté cette édition du Lodjoukrou festival. C'est ainsi que la vitrine de la promotion du riche patrimoine culturel, touristique et socio-économique du Leboutou et de la culture Lodjoukrou a refermé ses portes pour une 4ème édition plus alléchante.