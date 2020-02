Cote d'Ivoire: Université Houphouët-Boigny / « Le don de soi » - Une exposition collective pour rendre hommage au Pr Abou Karamoko

Très bel hommage rendu au Président de l'Université Félix Houphouët-Boigny le Pr ABOU KARAMOKO, par le Département des arts de l'UFRICA, le mercredi 26 Février 2020, au sous-sol de l'amphi B du District. Cette exposition collective du Département des arts, dénommée « Le don de soi », sous l'égide du Chef de Département des arts Dr KOUASSI ADACK, a vu le jour grâce à la mobilisation du personnel administratif, des enseignants et les étudiants des trois filières confondues dudit département, c'est-à-dire, les arts plastiques, les arts du spectacle et la musique et musicologie.

Le Pr AGHI BAHI AUGUSTE prenant la parole entant que Doyen de l'UFRICA, a souhaité la bienvenue à l'équipe dirigeante de l'Université, conduite par le Pr ABOU KARAMOKO.

Le Doyen, le vice-doyen de l'UFRICA et le chef de Département Dr ADACK GILBERT KOUASSI ont montré aux yeux de la population universitaire de Cocody, le potentiel créatif des trois filières (Arts plastiques, Arts du spectacle et Musique et musicologie) du Département des arts de l'UFRICA, par le biais de l'art dans toute sa fécondité expressive.

Au menu, un accueil triomphal et chaleureux à la française a été réservé au Président ABOU KARAMOKO et sa délégation, avec la fanfare du département des arts, à l'esplanade de l'amphi B et un chœur à l'intérieur, dans la salle d'exposition, dirigé par Dr DEGNY MARIUS. Quant à la filière Art du Spectacle dont le chef de filière est Dr TANO PIERRE ; elle a présenté un échantillon de film court métrage dénommé « Pil à l'heure » accompagné d'une vingtaine de trophées glanés par les enseignants et étudiants dans la catégorie cinéma national et international.

Cette exposition, de par sa fidélité liée à l'excellence, était à l'image du Président, le Pr ABOU KARAMOKO.

Pour la conduite de la visite, le chef de département a présenté les œuvres sculpturales dignes du Dr KOFFI DONKOR, enseignant vacataire à l'Université Félix Houphouët-Boigny, abordant divers thèmes de la vie sociale (la femme au travail, les activités quotidiennes et autres...)

Ensuite, abordant la spécialité du design textile, les étudiants, à travers leur ingéniosité, ont créé des objets d'arts qui satisfont au besoin des Hommes (sac à main, nappes de table, impression sur tissu, chaussures, tapisserie, des bracelets et divers autres articles.) Dans le même élan, la spécialité d'architecture d'intérieur présentait les techniques de la représentation des plans, coupe et façades avec des maquettes à l'appui. Les infographes, quant à eux, dans une démarche de recherche de logos, d'étiquettes, suivie des livres de bandes dessinées, ont présenté des produits pour la vente. Des impressions sur tissu, papier dos bleu et bâche alliant sérigraphie, imprimerie et gravure offrent tout ce qu'elles présentent comme beauté, à travers non seulement expression, mais, aussi comme expressivité dans la plastique.

Dans la même salle d'exposition, on apercevait des toiles de peinture, aux couleurs chatoyantes, respectant les normes de la peinture académique. Ce fut un moment d'extase pour les visiteurs. Tous, étonnés de ce potentiel créatif existant et non exploité à l'Université Félix Houphouët-Boigny.

Homme des belles lettres, philosophe averti, le Pr ABOU KARAMOKO sait qu'il n'existe pas de frontière entre l'art, la philosophie et toutes les autres disciplines et spécialités de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Cette fibre de transdisciplinarité qu'il cultive et possède en lui, le Pr ABOU KARAMOKO la matérialise en don de soi comme une belle preuve de sa générosité.

Selon, les dits du Président le Pr ABOU KARAMOKO, désormais, une salle d'exposition permanente et une boutique des arts, alimentée des créations plastiques des étudiants en arts plastiques, d'ici peu, verront le jour. Cela augure d'un futur meilleur pour les étudiants en art.

Les étudiants du département des arts sont encadrés par des enseignants spécialistes, tous diplômés de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, des écoles d'arts européennes d'élite et sont des docteurs et professeurs des Universités.

En somme, pour finir en beauté, le Pr ABOU KARAMOKO a reçu un portrait à son effigie, des mains du Doyen AGHI BAHI, avant de clôturer l'événement et témoigner sa gratitude dans le libre d'or du Département des arts, sous cette note de fin, en soulignant ceci : « Je viens de voir une autre vision du Département des arts que je n'avais pas. Toutes mes félicitations à l'UFR-ICA, pour le travail formidable qui est fait, avec le peu de moyen dont nous disposons. Je leur adresse tous mes encouragements et attends de tous les acteurs toujours plus, pour la grande émergence de notre pays bien-aimé, la Côte d'Ivoire. »

Pour les perspectives des acteurs de l'art à l'Université Félix Houphouët-Boigny, ces derniers souhaiteraient l'implantation d'ateliers optionnels équipés (en dessin d'art, en sérigraphie, en impression à cadre rotatif, en lithographie, en gravure, en communication audio-visuelle, en architecture d'intérieur, en sculpture 3D, en design textile, en peinture, en performatologie, en infographie, en photographie numérique et argentique, en design objet, en presse et édition, en art-vidéo et autres) dans les divers domaines de l'art.