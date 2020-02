Congo-Brazzaville: Europe/ Méditerranée - L'UE s'accorde sur le lancement d'une nouvelle opération

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) ont lancé une nouvelle opération en Méditerranée dont l'objectif vise à mettre en œuvre l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des Nations unies.

L'opération se fera avec des moyens aériens, satellitaires et maritimes. Les ministres sont parvenus à un accord politique sur le lancement d'une nouvelle opération en Méditerranée, destinée à mettre en œuvre l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Parmi les tâches secondaires pourront figurer la lutte contre la criminalité organisée responsable de mouvements migratoires et la formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne.

Son théâtre d'opérations sera défini conformément au mandat convenu, indique un communiqué de l'UE. Les ministres sont convenus que l'impact potentiel sur les flux migratoires ferait l'objet d'un suivi attentif et pourrait, dans certains cas, entraîner le retrait des moyens maritimes de la zone concernée.

Relations UE-Union africaine

Le Conseil a également discuté des relations entre l'UE et l'Union africaine en vue d'établir des orientations politiques sur les futures priorités stratégiques avec l'Afrique et de coordonner les contacts avec les partenaires africains avant d'importantes réunions à venir, notamment la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UA et de l'UE et le 6e sommet UE-Union africaine, qui se tiendra à Bruxelles en octobre 2020. La Commission européenne devrait présenter une communication conjointe intitulée "Vers une stratégie globale avec l'Afrique" le 4 mars 2020.