Soudan: Le président allemand inspecte le Centre National de Contrôle d'Electricité à Khartoum-Sud

Khartoum — Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a visité le Centre National de Contrôle de l'Electricité (CNCE) dans la banlieue de Soba au sud de Khartoum, accompagné par le membre du Conseil Souverain,Prof. Siddig Tower et du ministre de l'Énergie et des Mines, M.Adil Ali Ibrahim.

L'ingénieur Mahjoub Salim le directeur en charge du (CNCE) a déclaré dans des communiqués de presse que cette visite est un coup de pouce et ouvre la porte au développement du centre et aux relations avec les entreprises européennes en général, d'autant plus que le (CNCE) dépend de la technologie allemande, notant que cétait la société allemande Siemens qui a développé le logiciel depuis environ quianze ans et necessite la mise à jour , indiquant que la visite du président allemand au centre rend cela possible, décrivant le centre comme vital et important pour le secteur de l'énergie électrique.