Ile Maurice: Météo - Il pleut, il pleut bergère...

Sortez parapluies, bottes, imperméables... ou ne sortez pas du tout ! Ce vendredi 28 février est placé sous le signe de la pluie. Même pas besoin de la météo pour s'en rendre compte.

Le temps est nuageux et couvert ce matin, avec des averses, et il le restera au cours de la journée. Les averses seront modérées à localement fortes par moments sur la moitié Nord de l'île et le plateau central en première partie de la journée avec des orages isolés.

Attention, il existe des risques d'accumulations d'eau temporaires dans certaines régions. Des poches de brouillard sont prévues sur les hauteurs de l'île.

La bonne nouvelle c'est que la température maximale baisse à 31 degrés Celsius, contre les 34 degrés Celsius qu'on avait ces derniers jours. Elle variera entre 26 et 28 degrés Celsius sur le Plateau Central et entre 29 et 31 degrés Celsius sur le littoral.

Le ciel restera nuageux cette nuit avec des averses qui seront localement modérées avec des orages isolées dans la soirée.

Des poches de brouillard persisteront sur les hauteurs.

En cause, une zone de basse pression évoluant au nord-ouest de Maurice qui accentue l'instabilité atmosphérique sur notre région et favorise la formation des nuages actifs qui influencent le temps local.

Le vent soufflera de l'est-nord-est à environ 15 km/h, se renforçant avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h sous les averses orageuses.

La mer se agitée au-delà des récifs avec houles du sud, devenant temporairement forte sous les averses orageuses.

Des conseils pratiques :

Evitez les endroits sujets à des accumulations d'eau, les abords des rivières et autres cours d'eau en crue ou qui pourraient être en crue soudainement et les zones inondables.

Soyez très prudents lors de vos déplacements, prenant en compte que la visibilité pourrait être considérablement réduite due à la présence des poches de brouillard et durant les averses.

Restez à l'abri, évitez les plaines, les sorties en mer et de vous abriter sous les arbres durant les orages.

Marées Hautes : 15h21 et demain 03h40.

Marées Basses : 09h21 et 21h38.

Lever du soleil : 06h06.

Coucher du soleil : 18h38.

La pression atmosphérique à 04h00 : 1011 hectoPascals.