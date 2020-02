Ile Maurice: Dévoilement de l'identité d'Absa Bank - Pravind Jugnauth annonce la révision des Bank of Mauritius Act et Banking Act

Rares sont les occasions où le Premier ministre, Pravind Jugnauth, Renganaden Padayachy, ministre des Finances, et Harvesh Seegolam, nouveau titulaire du poste de gouverneur de la Banque de Maurice, assistent à une manifestation qui se déroule en début de soirée, sur plus de deux heures. Ce, en affichant un air décontracté sans manifester aucun signe d'impatiences.

Pourtant, c'est ce qui s'est produit jeudi 27 février au soir, à la cybercité, dans l'enceinte de l'Absa House. Il s'agissait pour Absa Bank (Mauritius) Ltd (Absa Maurice) de célébrer le dévoilement de sa nouvelle identité. Cet évènement intervient près de deux ans après que la maison mère, alors opérant sous le nom de Barclays Africa Group, a pris le nom d'Absa group. Changement initié après que la Barclays PLC a décidé de réduire sa participation à l'actionnariat de Barclays Africa Group.

Absa Bank (Mauritius) Ltd n'a pas lésiné sur les moyens pour marquer ce changement majeur dans l'évolution d'une institution qui sert le pays depuis plus d'un siècle. A l'agenda, réunion de la grande famille d'Absa qui compte plus de 900 membres du personnel, conférence avec l'intervention des hauts responsables de l'institution parmi lesquels, Peter Matlare, Deputy Chief Executive du troupe Absa et Chief executive de segment chargé des opérations régionales d'Absa, d'Iqbal Rajahbalee, président du conseil d'administration d'Absa Bank (Mauritius) Ltd, spectacle haut en couleur, cocktail, audition musicale.

Changement dans le secteur bancaire

C'est ce contexte que le Premier ministre a choisi pour dévoiler la nature d'un grand changement qui interviendra incessamment dans le secteur bancaire. Ce changement concerne la révision de la Bank of Mauritius Act et de la Banking Act.

L'objectif étant d'assurer que les banques qui jouent un rôle prédominant dans le développement socio-économique du pays, disposent d'un encadrement légal susceptible de les aider à rehausser le niveau de leur efficacité.

Le Premier ministre devait indiquer ce qu'il attend en retour des opérateurs du secteur bancaire. «Notre souhait, c'est que tous les opérateurs du secteur bancaire soient mieux équipés pour aligner, tant leurs stratégies que leurs opérations, sur la vision du gouvernement de favoriser l'émergence d'une île Maurice où le concept de développement inclusif et durable n'est pas un vain mot.»

Retour plus intéressant sur l'épargne

Le Premier ministre a indiqué que la volonté de son gouvernement de faire de Maurice une économie à haut revenu ne saurait tarder pour se matérialiser. «Ce sera une réalisation de taille pour Maurice. En même temps, cela entraîne la responsabilité de s'assurer qu'il y a un partage équitable de la richesse nationale, des revenus et des opportunités. Le rôle du secteur bancaire sera déterminant au niveau de notre volonté d'œuvrer à l'émergence d'une île Maurice où le concept de développement inclusif est une réalité. Ce doit être le résultat d'un effort collectif national.»

Le Premier ministre a ensuite égrené une liste de souhaits qu'il voudrait voir se manifester dans le secteur bancaire. Il s'agit entre autres l'accès à toutes les facilités bancaires pour les micro, petits et moyens entrepreneurs, la possibilité pour les consommateurs de bénéficier de tous des produits bancaires disponibles, de la possibilité pour les femmes entrepreneurs d'avoir plus d'accès à des facilités bancaires, un retour des plus intéressant sur les dépôts placés sous le régime de l'épargne.