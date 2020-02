Sénégal: Promotion et valorisation de l'image des femmes dans les médias - e-jicom et Osiwa lancent «femmes à la une»

L'Ecole Supérieure de Journalisme, des Métiers de l'Internet et de la Communication (E-jicom) a lancé hier, jeudi 27 février à Dakar, un programme dénommé «Femmes à la Une», informe un communiqué qui nous est parvenu.

Soutenu par Open Society for West Africa (Osiwa), le programme de deux ans a pour objectif «d'améliorer le rôle, la place et l'image des femmes dans les médias sénégalais». «Nous sommes fiers et heureux qu'une organisation comme Osiwa accepte de nous accompagner pour la matérialisation de cet engagement sur un volet important : le traitement de l'information concernant les femmes», a affirmé directeur de l'E-jicom, Hamadou Tidiane Sy, en prélude au lancement du programme.

En effet, ledit programme est parti du «constat que l'image de la femme dans les médias reste négative, pour plusieurs raisons». C'est pourquoi, il tentera d'arriver «progressivement à une correction de ce dysfonctionnement dans la pratique journalistique, par le biais de la formation, des débats publics avec les différentes parties prenantes et un accompagnement de jeunes journalistes, femmes et hommes, sélectionnés pour prendre part au programme». «Le journalisme est aujourd'hui traversé par des défis et des questionnements quant à sa pratique. Notre établissement ne saurait rester en dehors des sphères où se cherchent les réponses et les solutions à ces défis», a ajouté le directeur de l'E-jicom.

Pour sa part, la directrice d'Osiwa, Hawa Ba, a déclaré qu'avec ce programme, «Osiwa espère contribuer à la création d'un environnement plus inclusif pour les femmes professionnelles des médias et leur promotion dans des rôles de leadership au sein des organes de presse». Et d'ajouter : «ces efforts, nous l'espérons, auront à terme un impact positif sur la façon dont les femmes sont représentées dans les médias, et ce, de la part à la fois des femmes et des hommes qui y travaillent».