Sénégal: Pratique de la neurologie pédiatrique au Sénégal - Les acteurs listent les défis et perspectives

L'Association sénégalaise de neurologie a tenu sa 3e journée hier, jeudi 25 février, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), sous la présidence d'honneur de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'action sociale.

Au bout du compte, il est question de former des médecins appelés à exercer la neurologie pédiatrique. Et cela, d'autant que le défi est de taille dans la mesure où le Sénégal ne compte que 2 neurologues et moins d'une dizaine pour tout le continent africain.

Sous le parrainage du professeur Alé Thiam, l'ouverture de la 3e journée de l'Association sénégalaise de neurologie a été effective hier, jeudi, à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad). Lancée sous la direction de l'éminent professeur neurologue, Moustapha Ndiaye, elle a regroupé plusieurs acteurs de la santé, notamment le doyen de la Faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad), professeur Abdoulaye Samb, et plusieurs autres éminentes personnalités du secteur de la santé.

En effet, ce congrès est placé sous le thème : «neurologie pédiatrique en Afrique : défis et perspectives», et dont le principal objectif est de former des médecins appelés à exercer la neurologie pédiatrique de façon exclusive ou prédominante, en pratique hospitalière ou libérale ou dans les structures spécialisées dans la prise en charge d'enfants en situation de handicap.

C'est dans cette même veine que le professeur Alé Thiam s'est exclamé d'emblée : «je n'arrive pas à trouver de remplaçant». Et de poursuivre : «il faut que l'État octroie des bourses aux étudiants pour l'apprentissage de cette spécialité qui compte moins d'une dizaine de spécialistes en Afrique ». Il ressort que la finalité de ce congrès sera la formation d'un collège pédagogique panafricain élargi à des compétences extra-africaines et cette édition vise principalement à mieux structurer les curricula de formation et les possibilités de coopération africaine et internationale.