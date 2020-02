Sénégal: Kaolack - Renforcement des stratégies de gestion opérationnelle au sein des organisations de femmes - Les OSC/F à l'école du système de suivi/évaluation

Près d'une cinquantaine de femmes, membres des Organisations de la société civile de femmes (Osc/F), actives dans certaines régions du pays, vont terminer, ce vendredi 28 février, un atelier de formation de trois (3) jours axé sur le système de suivi/évaluation-apprentissage (Sea).

Initiée par le projet «Voix et leadership des femmes au Sénégal» (Vlf) et mis en œuvre par le Centre d'études et de coopération internationale (Ceci), cette rencontre a pour objectif : de rendre plus efficaces les réseaux des Osc/F, et doter ces organisations de fortes et solides institutions de base.

D'une part, il s'agit de faire comprendre à ces responsables d'Osc/F les fondements du système de suivi/évaluation-apprentissage et leur enseigner les techniques de collecte, et de l'autre, revoir avec les participants les modalités d'amendement du système Sea, avant sa finalisation. Ceci pour reconvertir ces Osc/F dans des entités plus autonomes et mieux outillées par rapport à l'exercice de ce paramètre fondamental à la survie des Osc/F.

C'est en effet une nouvelle démarche entreprise par le projet «Voix et leadership des femmes au Sénégal» pour corriger, mais surtout réduire le taux de 90% d'Osc/F qui, depuis leur existence il y a plus de 25 ans, n'ont jamais disposé de rapports du genre, malgré leur accès à un certain nombre de prérogatives. Une situation qui, selon le chef de projet, Mme Kandji Woré Ndiaye, «empêche non seulement aux Osc/F d'accéder à un système de capitalisation technique, mais prive surtout les organisations de disposer des documents de preuve par rapport aux activités précédemment déroulées. Donc, pour voir les résultats, ce qui a marché et ce qui ne l'est pas afin de pouvoir en tirer des conclusions et des leçons».

Pour les organisatrices de cette rencontre, l'étape de Kaolack est en effet une grande opportunité car, elle va permettre aux organisations de finaliser le projet et donner la chance à chaque représentante d'entamer, au sein de son entité, le processus de mise en place de leur propre système de suivi/évaluation.