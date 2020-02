Ile Maurice: Impact du Covid-19 - Possible ralentissement de la croissance à Maurice

communiqué de presse

GIS - 28 février, 2020 : A l'issue d'une réunion qui s'est tenue hier à Port Louis avec les partenaires des secteurs public et privé pour discuter des impacts du Covid-19 sur l'économie mauricienne, le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a annoncé que, selon les estimations de la Banque de Maurice et de Business Mauritius, la croissance économique pourrait connaître une baisse de 0,1 à 0,3% suite aux conséquences du Covid-19.

Le grand argentier a ainsi donné l'assurance que son ministère exerce une surveillance proactive concernant les possibles répercussions économiques du Covid-19 et que des réunions se tiendront sur une base régulière avec les différents partenaires. Selon lui, avec l'épidémie qui sévit en Chine et qui s'est répandue dans d'autres pays, il faudra accorder une attention particulière aux secteurs du tourisme, du commerce, et de la production manufacturière ainsi qu'à la chaîne d'approvisionnement.

Pour l'industrie du tourisme, le ministre a souligné la nécessité de revoir l'approche promotionnelle du pays en mettant l'accent sur Maurice comme destination sûre tout en développant le tourisme régional. A cet effet, les prix des billets d'avion vers la Réunion ont chuté alors que le nombre de vols vers l'ile sœur a augmenté dans la perspective d'attirer plus de touristes réunionnais. Les hôtels ont aussi décidé de baisser leurs tarifs.

Quant aux secteurs du commerce et de la production manufacturière, les opérateurs sont invités à rendre leurs produits plus attrayants à des fins d'exportation.