Ile Maurice: La Fonction publique accueille 46 nouveaux Assistant Permanent Secretaries

communiqué de presse

Une cérémonie de remise de certificats a été organisée conjointement par le bureau du Premier ministre; le ministère de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles; et le Civil Service College, hier à Port-Louis à l'intention de 46 Assistant Permanent Secretaries (APS), nouvellement recrutés.Ces derniers ont participé à un cours d'initiation de cinq jours avant de prendre leur poste dans la Fonction publique.

Présent lors de la remise de certificats, le ministre de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles, M. Teeruthraj Hurdoyal, a souligné le rôle essentiel des APS dans la mise en œuvre effective du Programme gouvernemental 2020-2024 : Vers une République mauricienne inclusive, à revenu élevé et écologique - Progresser ensemble. Il a rappelé qu'un des éléments clés de ce programme est la stratégie de transformation du secteur public qui prône une approche 'pangouvernementale', c'est-dire qui repose sur une collaboration étroite entre tous les départements et organisations publics afin de mieux répondre aux défis ayant des causes économiques et sociales interdépendantes.

La résilience, l'adaptabilité et la flexibilité de même qu'être au fait de nouvelles cultures organisationnelles et technologies innovantes et numériques sont autant de compétences que les nouveaux recrus ont été invités à cultiver. Le ministre a aussi fait un plaidoyer pour un service public sans corruption et annoncé que le ministère compte travailler avec la Commission indépendante contre la corruption (ICAC) pour que les fonctionnaires respectent strictement les dispositions de la loi sur la prévention de la corruption.