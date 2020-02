Algérie: Des enfants inventeurs reçus par les ministres Sid Ali Khaldi et Yacine Djeridane

Alger — Un groupe d'enfants inventeurs a été convié, jeudi, à une cérémonie donnée en leur honneur par les ministres de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi et de la Micro entreprise, des Start-ups et de l'Economie de la connaissance, Yacine Djeridene.

Il s'agit des enfants issus des wilayas de M'sila et de Constantine Wail Hamidi, inventeur d'un robot, Mohamed Ali Souirat (ferme intelligente), Moatassim-Billah Bousaadia (maison intelligente), Cherif Mohamed Raouf (appareil de repas faits maison), et Anis Mechaaraoui, inventeur d'un robot et d'une usine intelligente.

La cérémonie a eu lieu également en présence du président de l'Académie de la créativité et de l'innovation, de représentants de "Stylek", une application pour coordonner ses vêtements avec achat et service de livraison, des membres de l'Association Iqra-Biskra et la présidente du Club leadership business et droit.

Pour sa part, le président de l'Académie de la créativité et de l'innovation, Fawzi Berrahma plaidé pour "l'ouverture des Centres de loisirs scientifiques (CLS) en vue de permettre à l'enfant (inventeur de demain) de s'épanouir et de contribuer à la concrétisation de ses idées sur le terrain, à travers des start-up à même de bâtir une économie nationale hors hydrocarbures".

Il a indiqué, à ce propos, que le projet "Incubateur scientifique peut être concrétisé dans certaines wilayas afin de réunir et d'accompagner les chercheurs et inventeurs dans le cadre du volontariat", en adéquation avec la démarche du nouveau ministère (Micro entreprise, des Start-ups et de l'Economie de la connaissance).