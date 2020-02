Algérie: Coronavirus - Aucune personne ayant approché le ressortissant italien ne présenterait des signes inquiétants

Alger — Aucune personne ayant approché le ressortissant italien atteint du coronavirus ne présenterait des signes inquiétants, a rassuré jeudi soir le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid.

"Nous n'avons aucune personne de la base (de vie dans le sud du pays, ndlr) ou ceux ou celles qui l'ont approché qui présenteraient des signes inquiétants", a indiqué M.Benbouzid lors de l'émission "Visions" de Canal Algérie de Télévision nationale.

Toutes les personnes qui ont été en contact ou établi une proximité avec ce ressortissant italien ont été identifiées, a assuré le ministre de la Santé, ajoutant qu'elles ont été mises en quarantaine et des tests ont été faits essentiellement sur celles qui présentent des signes respiratoires.

Evoquant le cas du ressortissant italien, il a relevé qu'il "était isolé, mais il allait bien", relevant également que toutes les personnes de la base de vie étaient en quarantaine.

Le ministre de la Santé a révélé,dans ce sillage, qu'il avait réuni tous les producteurs et les fournisseurs de masques essentiellement et de gans, de façon à disposer de stock devant toute éventualité, ajoutant qu'il avait instruit (producteurs et fournisseurs) pour "nous faire part de leur stocks et qu'ils cessent toute vente et toute exportation pour que cela reste disponible pour l'Etat algérien.

"Il y a une situation nationale qui pourrait d'un moment à un autre basculer vers plus de cas et on en aurait besoin",a-t-il expliqué.

M.Benbouzid a indiqué également que son secteur avait mis en place un serveur de 12 lignes pour recevoir les appels des citoyens qui auront à leur disposition une équipe de 12 médecins (des épidémiologues, des infectiologues et des généralistes) pour répondre, orienter et rassurer .

A ce jour, un cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, le 25 février 2020. Il s'agit d'un ressortissant italien en provenance d'Italie.

Le ministère de la Santé tient à rappeler qu'une cellule de veille est opérationnelle au niveau de chaque wilaya, alors qu'un numéro vert "3030", gratuit, joignable sur le téléphone fixe et mobiles H24 et 7/7jour, est mis à la disposition de la population pour toute information et éventuelle orientation.

Il appelle la population à "se conformer aux conseils de prévention et aux orientations des services de santé".