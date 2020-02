Ile Maurice: Franceau Grandcourt - Le doyen de l'Assemblée régionale de Rodrigues

La nouvelle est tombée hier 27 février. Franceau Aubrey Grandcourt est nommé Minority Leader (l'équivalent du Leader de l'opposition) à l'Assemblée régionale, à la place de Nicolas Von Mally, meader du Mouvement Rodriguais (MR) qui perd son fauteuil.

Cela fait suite à une requête, faite le 25 février, par le groupe des cinq parlementaires élus qui se sont désolidarisés du leader du MR. Requête envoyée à la présidence de la République. Et hier, président de la République par intérim, Eddy Boissezon, a annoncé la nouvelle à travers un communiqué. Dans leur correspondance, les cinq élus ont fait comprendre que Nicolas Von Mally ne représentait plus la minorité, étant en lui-même en minorité (avec seulement deux membres) sur les bancs de la minorité. Les dissidents du parti sont donc en majorité au sein de la minorité avec cinq membres au sein de leur groupe.

Sollicité, le principal concerné a eu ceci à dire : «Nous savions que cela allait arriver mais pas aussi rapidement. Nous étions en réunion quand nous avons appris la nouvelle. Au sein de notre groupe de parlementaires élus, nous accueillons cette nouvelle avec beaucoup d'humilité et de sérénité. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent et de ce que cela implique. Avec toute l'équipe, nous allons travailler pour relever le défi. Nous serons très à l'écoute des doléances de nos mandants, comme cela a toujours été le cas et nous allons travailler dans leur intérêt. Car, à un certain moment, ils étaient déçus de ne pas être entendus. Ce ne sera plus le cas maintenant. Nous tiendrons une conférence de presse demain pour expliquer les choses plus en détail.»

Le seul qui siège depuis 2002

Franceau Aubrey Grandcourt est le seul parlementaire qui siège à l'Assemblée régionale depuis l'avènement de l'autonomie, en 2002. Il a siégé tour à tour au sein de la minorité du MR, ainsi que comme commissaire des Infrastructures publiques, quand son gouvernement d'alors a pris le pouvoir en 2006, jusqu'en 2012.

Il est le doyen au sein de l'hémicycle. Il faut rappeler également qu'avec son colistier Nicolas Volbert, ce sont les deux seuls élus aux suffrages directs lors des élections de 2017. Tous les autres ont été repêchés à la proportionnelle.

Aujourd'hui Minority Leader, il entame un autre tournant dans sa carrière politique. Et sauf imprévus, il restera à son nouveau poste jusqu'aux prochaines élections régionales, prévues pour 2022.