Ile Maurice: Le Premier ministre inaugure une unité de production de semences à Henrietta

communiqué de presse

Une unité de production de semences au coût de Rs 4 millions et qui utilisera que des apports organiques a été inaugurée par le Premier ministre, Ministre de la Défense, de l'Intérieur et des Communications extérieures, Ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, hier à la Maison des Eleveurs à Henrietta.

Cette nouvelle unité d'une capacité de production de 108 000 semis par mois est une initiative de la Mauritius Cooperative Agricultural Federation Limited, qui regroupe 154 sociétés coopératives de crédit.

Lors de son discours, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à soutenir le mouvement coopératif à Maurice tout en soulignant le rôle et la contribution de ce secteur à l'économie nationale. Il a parlé de la nécessité de sensibiliser les jeunes et les femmes au potentiel des sociétés coopératives pour le développement socioéconomique du pays. M. Jugnauth a en outre encouragé les femmes à se joindre au monde de l'entrepreneuriat et à saisir les opportunités qu'offre le ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives pour soutenir et autonomiser les entrepreneurs locaux.

Les effets néfastes de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture ont aussi été évoqués par le Premier ministre. Il a rappelé les divers programmes mis en œuvre par le gouvernement pour encourager les planteurs à adopter l'agriculture biologique et réduire la dépendance aux produits chimiques.

Présent également à la cérémonie d'inauguration, le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, a présenté les services offerts aux sociétés coopératives pour mieux faire connaitre leurs produits et activités de même que pour accroître leur productivité. Dans le même ordre d'idée, il a cité les nombreuses initiatives mis en place pour les planteurs notamment des formations par des experts, et des subventions dont le Bio-Farming Development Scheme et le Bio-Farming Support Scheme, pour encourager l'agriculture biologique à l'échelle commerciale.