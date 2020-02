Ile Maurice: Rs 113 millions mobilisées pour améliorer les aptitudes professionnelles des fonctionnaires

communiqué de presse

A l'ouverture hier, au Caudan Arts Centre à Port Louis, d'un atelier de travail destiné aux présidents de Comités de formation dans le secteur public, le ministre de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles, M. Teeruthraj Hurdoyal, a souligné l'importance d'investir dans les ressources humaines en vue d'améliorer les prestations de services et d'assurer l'émergence de professionnels de haute facture. A cet effet, un budget de Rs 113 millions a été attribué pour le renforcement des compétences des fonctionnaires.

Rappelant le rôle et les responsabilités des fonctionnaires dans le développement et la modernisation du pays, M. Hurdoyal a réitéré l'engagement du gouvernement pour accroître l'efficience et optimiser la productivité au sein de la fonction publique. Selon le ministre, l'organisation de cet atelier reflète l'agenda du gouvernement pour une transformation du service public afin de mieux répondre aux attentes d'un monde en constante évolution.

L'atelier de travail d'une journée était une collaboration conjointe du ministère de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles, et du Civil Service College. L'objectif principal était de développer un plan de formation annuel basé sur le budget prévu au titre de formation. Ce plan devrait répondre à l'essentiel des besoins en matière de formation dans les différents départements, que ce soit pour des cours d'initiation pour les nouveaux agents de la fonction publique ou afin de remédier aux lacunes techniques et fonctionnelles.