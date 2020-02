Burkina Faso: Couverture sanitaire universelle - L'Acame s'engage pour une mise en œuvre réussie

D'après le Pr Ange Désiré Yapi, président de l'Acame, selon la définition de l'OMS, couverture sanitaire universelle réussie signifie «Faire en sorte que les populations puissent avoir accès à des soins essentiels sans être confrontés à des difficultés financières...Cela signifie aussi amélioration de la disponibilité de médicaments».

La couverture sanitaire est considérée comme la nouvelle frontière en matière de développement. En effet, tous les Etats du monde se sont engagés à en faire une réalité d'ici 2030, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD).

Cette Assemblée générale de fin mars 2020 qui est un rendez-vous annuel constitue la première vitrine d'échanges entre les responsables des systèmes nationaux d'approvisionnement pharmaceutique, dont les principaux acteurs demeurent les centrales d'achats de médicaments essentiels.

«C'est une réelle opportunité pour les centrales d'achats de pouvoir se réunir, de parler de leurs difficultés et de partager leurs expériences, afin d'apporter des solutions aux problèmes pour garantir la pérennité des politiques sanitaires et stimuler plus de croissance et de bien-être des populations», a expliqué le président de l'Acame.

Des sessions de communications scientifiques, des rencontres B2B, des sessions de networking, des stands d'expositions,... seront au programme de cette rencontre placée sous le haut patronage du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et sous le parrainage du ministre burkinabè de la Santé, Pr Léonie Claudine Lougué.

En rappel, l'Acame, portée sur les fonts baptismaux en 1996 par cinq pays à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad, est une association africaine dont le siège est établi à Ouagadougou depuis 2018.

De nos jours, elle regroupe 22 pays africains et fédère ainsi 22 centrales d'achats de médicaments essentiels. Sa mission est de contribuer à améliorer les performances des centrales nationales d'achats (CNA) membres, afin de rendre disponibles et accessibles géographiquement et financièrement des médicaments de qualité dans leurs pays respectifs.

Dans cette perspective, elle s'appuie sur quatre axes prioritaires. Il s'agit de la mise en place de systèmes qualité conformes aux référentiels internationaux tant pharmaceutiques au organisationnels, de l'amélioration des performances logistiques, de l'usage rationnel du médicament et de la promotion de la production locale.

Selon le Pr Ange Désiré Yapi , la mise en œuvre de cette stratégie passe par la promotion des centrales nationales d'achats, à travers des plaidoyers auprès des gouvernants afin d'aider à la création de centrales d'achats de médicaments essentiels dans les pays ou régions d' Afrique où il n'en existe pas encore.

A ce jour, ces 22 centrales forment un réseau "dynamique" d'échanges d'informations et d'intervention sur les fournisseurs et sur les prix des médicaments. Ce réseau permet également d'animer des mécanismes de dépannages entre les centrales d'achats pour garantir la disponibilité du médicament de qualité.