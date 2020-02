Sénégal: Groupe Sonatel - Le chiffre d'affaires pour l'année 2019 évalué à 1086,6 milliards de Fcfa

Au 31 décembre 2019, le groupe Sonatel a réalisé un chiffre d'affaires de 1086,6 milliards de FCfa. Quant au résultat net consolidé, il s'élève à 196,8 milliards.

Le chiffre d'affaires du groupe Sonatel s'élève à 1086,6 milliards en hausse de 6,3% (+64,6 milliards) par rapport à 2018. « A base comparable (retraité des effets de change) cette croissance serait de 7,1%. Cette croissance est tirée par tous les pays du groupe avec les contributions principales du Sénégal, de la Guinée et du Mali.

Elle traduit, la consolidation de positions de marché en volume et en valeur déjà solides, et les bénéfices induits du renforcement de l'excellence opérationnelle reflétée par l'amélioration du score du NPS (Net promoteur Score) dans toutes les géographies. Cette dynamique est renforcée par les investissements réseaux réalisés qui ont permis d'augmenter les capacités en maintenant une bonne qualité de service et un meilleur adressage du potentiel au travers d'une politique tarifaire adaptée », lit-on dans un communiqué du groupe.

Les revenus de l'activité mobile représentent 80,1% du chiffre d'affaires soit 870,5 milliards et portent les principaux relais de croissance (data mobile et services financiers orange Money). Ces derniers constituent l'essentiel de la croissance du chiffre d'affaires et progressent respectivement de 33% et 24% par rapport à 2018.

Ces performances notées sur les activités mobiles sont liées à la bonne dynamique sur les bases d'abonnés, fruit d'une animation soutenue sur tout le périmètre, au développement des usages data avec le lancement de plusieurs services innovants. Cela est possible grâce à l'orientation soutenue des investissements réseau sur les projets d'extension et de densification haut débit notamment la 4G.

Le chiffre d'affaires sur l'entrant international avec 77,7 milliards enregistre un recul de 2 points sur sa contribution au chiffre d'affaires du groupe et ralentit sa baisse qui passe de -24% en 2018 à -12,5% en 2019. Cette maîtrise des revenus résulte de l'atténuation de la baisse des volumes de trafic avec les corridors malgré un effet dilutif sur les prix, de la croissance du hubbing au Sénégal qui passe de 10,8% en 2018 à 16% en 2019 et d'une meilleure vigilance sur la fraude.

Le résultat d'exploitation consolidé du groupe de 316,7 milliards augmente de 1,4% soit 4,4 milliards. Le taux de marge est de de 29,1%, en retrait de 1,4 point suite à la hausse des amortissements de +15 milliards soit +10%.

Le résultat financier consolidé du groupe est de -24,9 milliards. Il reste négatif en 2019 et se dégrade de 11 milliards par rapport à 2018 suite à l'augmentation des charges financières de 61% (+11,6 milliards), expliquée par la hausse des intérêts des emprunts.

Le résultat net consolidé du groupe s'élève à 196,8 milliards. Il est en décroissance de -2,7% soit -5,5 milliards du fait principalement de la hausse des charges d'intérêts sur les emprunts (+11,5 Milliards) et de l'augmentation du niveau des amortissements (+15 Milliards), contre une amélioration du résultat HAO (+5,9 milliards).

Commentant la publication de ces résultats, Sékou Dramé, directeur Général du groupe Sonatel a déclaré : « Le groupe Sonatel réalise de solides performances commerciales et financières en 2019. Un réel motif de satisfaction car le maintien de celles-ci s'est opéré malgré le durcissement des contraintes réglementaires et fiscales et l'intensification de la concurrence sur tous nos marchés.

Cela a été possible grâce à l'apport des relais de croissance (data mobile et orange money) et l'engagement des salariés dans tous nos pays de présence. Le groupe poursuit sa politique de transformation vers un opérateur multiservices à travers son nouveau Projet d'Entreprise avec l'ambition de faire de "Sonatel, un groupe résolument orienté client, partenaire privilégié de la transformation numérique de nos sociétés en 2022».