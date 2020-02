Cote d'Ivoire: Nation - "Les partis politiques non membres de la plateforme" invitent les politiques au désarmement des cœurs

Les partis politiques non membres de la plateforme, au nombre de 19, ont animé une conférence de presse le 25 février 2020, à Abidjan-Cocody.

Dans une déclaration lue par Reine Constance Gadeau, président de l'Union pour la défense républicaine (Udr), le groupement des partis politiques a félicité le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, d'avoir initié le dialogue politique, et tous les responsables des partis politiques et leaders de la société civile ayant participé à ce dialogue pour leur engagement à la paix, dans la courtoisie et le respect de la différence d'opinions.

Ils estiment toutefois que le plus dur reste à faire, notamment la maîtrise de l'environnement électoral qui échappe à tout contrôle en raison des dérives verbales constatés dans les discours politiques ces derniers temps.

C'est à juste titre qu'ils ont exhorté la classe politique au désarmement des cœurs. « Dans la situation socio-politique actuelle, un mot peut susciter la paix ou la guerre, l'amour ou la haine. En conséquence, seule la gestion rigoureuse de l'environnement électoral par le bon ton, nous permettra de relever le défi des élections apaisées tant souhaitées en 2020 », ont-ils soutenu.

Aussi "les partis politiques non membres de plateforme" invitent le peuple ivoirien, les partis et groupements politiques, les organisations de la société civile à s'approprier le concept de la paix, gage de stabilité, de prospérité et de développement.