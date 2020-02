Algérie: Appel au parachèvement du processus de mutation démocratique pour l'édification de la nouvelle Algérie

Alger — Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a appelé, vendredi à Alger, au parachèvement du processus de mutation démocratique à travers de véritables réformes politiques et un consensus national sur les options structurelles majeures pour l'édification de la nouvelle Algérie.

Intervenant lors des travaux du Conseil consultatif national du parti, M. Bengrina a affirmé que "les grands processus de réforme exigent le parachèvement du processus de mutation démocratique à travers de véritables réformes politiques, des amendements constitutionnels substantiels et un consensus national sur les options structurelles majeures de la réforme de l'économie nationale à moyen terme, en vue d'atténuer d'éventuelles conséquences de crise socioéconomique".

Il a préconisé des approches gouvernementales audacieuses orientées vers les énergies renouvelables, des approches à même d'aider les Algériens à mettre à profit leur environnement agricole pour garantir leur nourriture.

Il a appelé le gouvernement, dans ce sens, à prendre des initiatives urgentes à même de rassurer les investisseurs nationaux et étrangers, à engager une réforme du climat des affaires, à tous les niveaux, et à satisfaire les revendications du Hirak concernant la lutte contre la corruption financière et politique, et la recherche de moyens réalistes pour récupérer les fonds pillés.

Dans ce sens, il a appelé l'ensemble des acteurs à consentir davantage d'efforts pour "concrétiser les aspirations du peuple algérien à l'édification d'une Algérie nouvelle qui assoit les bases d'un Etat fort qui soit contrôlé par le peuple à travers un mode de gouvernance juste qui mettra fin à l'autocratie et à la corruption, relance les outils de développement et consacre les fondements d'une démocratie effective à même de rétablir la confiance dans le cadre du respect de la volonté populaire et des constantes nationales".

M.Bengrina a salué "le retour de la diplomatie algérienne sur la scène internationale", plaidant pour "la dynamisation de la diplomatie économique pour parvenir à des programmes de partenariat et de coopération régionale et bilatérale favorables à l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables".