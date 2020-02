Sénégal: Kaspersky, au secours !

L'info crédible, méritant son nom, est mère d'une opinion publique mature ; elle-même devant être le centre d'impulsion des mouvements d'une société, qu'ils soient politiques, économiques, culturels ou d'un quelconque impact sur la vie de tous les jours.

On ne peut pas dire une Information «vraie», comme on ne saurait dire un taureau ou un bélier mâle. Les ajustements qu'apportent les nouveaux médias ramènent ce débat au-devant de la scène, alors que la tendance était, jusqu'ici, à tout ramener à la Communication, fourre-tout pour désigner quelque part la marchandisation des idées et des opinions, la force de persuasion et l'enjolivure des situations. Comme un retour de bâton, malgré les immenses progrès technologiques, c'est un très simple rapport à la vérité qui remonte à la surface des flux de nouvelles qui formatent notre manière d'apprécier les événements...

Les fausses infos comprises sous le terme anglais de « fake news » ont pris leur place dans le vocabulaire courant pour évoquer cette tendance à rendre « vrais » des mensonges. Accélérées par le numérique, elles ont poussé les médias à développer des prophylaxies contre elles, via l'animation de rubriques « fact-checking », en réalité le cœur de métier des journalistes car renvoyant à la vérification des faits. Et comme pour faire tendance dans ce milieu, rien de mieux pour se faire accepter que de l'anglais, les spécialistes de la question ont récemment lancé le terme : « deep fake » ou hyper truquage. Les « fake news » étaient source de radicalisation et de tensions car elles remettaient en cause la crédibilité de l'info écrite ; leurs avatars, les « deep fake » opèrent via une altération profonde de la réalité grâce à d'habiles synthèses d'images, après la superposition de fichiers audio et vidéo existants sur d'autres vidéos pour en former une nouvelle. Le « deep fake » brise la crédibilité que la vidéo et le son conféraient encore d'une certaine manière à l'information. Jusqu'à une période récente, « c'était vrai » car « vu ou entendu ». Désormais, il ne faut plus croire en nos oreilles !

Hier, le ministère de la Santé a fait savoir qu'il souhaite rencontrer les patrons de presse et les journalistes spécialisés en santé. Thème ? La prévention des rumeurs que l'on appréhende sous l'angle de la foultitude d'annonces autour du Covid 19, le fameux « Corona », pas l'ancienne salle de cinéma, ni la bière préférée de l'ancien Président français, Jacques Chirac, mais le funeste virus, parti de Chine et qui prolifère désormais à l'échelle de la planète, sauf l'Océanie ou les Pôles. Une simple manipulation d'images et de sons sur ce thème, -mâtinée de commentaires bien à propos sur un remède miracle, une personnalité infectée, une importante manifestation reportée, des foules s'en prenant à un « malade »- peut avoir de terribles conséquences...

« Nous sommes déjà au point où vous ne pouvez pas faire la différence entre les deep fakes et la réalité. Cela pourrait être encore plus dangereux dans les pays en développement où la culture numérique est plus limitée. Là, vous pourriez vraiment avoir un impact sur la façon dont la société réagirait. Vous pourriez même répandre des choses qui provoqueront la mort des gens », s'alarme Hao Li, professeur agrégé d'informatique à l'Université de Californie du Sud, interrogé par « Ecofin Hebdo ». Dans ce contexte, la crainte est que cette opinion publique nationale qui peine déjà à se distancer des « fake news » soit finalement vérolée par le « deep fake » qui utilise également les réseaux sociaux comme outil de propagation.

Déjà des « shallow fake » (vidéos manipulées avec des outils d'édition de base ou placées intentionnellement hors contexte) circulent en ligne avec comme objectif de vampiriser le discours politique ou délégitimer les acteurs politiques. « La vidéo de haute qualité manipulée par l'Intelligence Artificielle augmente considérablement les enjeux. Ce n'est qu'une question de temps avant que les deep fakes soient utilisés pour tenter de manipuler les élections », redoute Paul Scharre, le Directeur du programme de technologie et de sécurité nationale au « Center for a New American Security ».

Les virus, ce ne sont plus seulement ces microbes tueurs. Ce sont aussi toute une catégorie d'outils voués à dénaturer les architectures, informatiques ou sociales. On ne parle pas assez de toutes les pandémies qui nous menacent...