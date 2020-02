Sénégal: Développement territorial à tambacounda - L'Adessor construit des infrastructures scolaires et sanitaires

Une salle informatique, un bureau pour la directrice à Camp navétane, deux salles de classe à Sara Guilé pour résorber les abris provisoires et un mur de clôture à l'école Bounama Diallo sont, entre autres, les chantiers ouverts par l'Association pour le développement du Sénégal oriental (Adessor) que dirige Me Sidiki Kaba, le Ministre des Forces armées.

Face à la demande insistante des parents d'élèves et des enseignants de certaines écoles de Tambacounda, l'Association pour le développement du Sénégal oriental (Adessor) a pris la décision de construire des salles de classe, un bureau et un mur de clôture. Le lancement de ces chantiers s'est déroulé à l'école Lamine Danfakha (ex-Camp navétanes) mercredi dernier devant une population nombreuse. Dirigée par Me Sidiki Kaba, le Ministre des Forces armées, cette association a réalisé des postes de santé, des maternités et réhabilité plus d'une dizaine de lieux de culte en les dotant de morgue.

Aliou Traoré, le chef de cabinet du Ministre des Forces armées, membre de l'Adessor, a affirmé qu'avec ce lot constitué d'une salle informatique et d'un bureau pour la directrice, Me Sidiki Kaba lance quatre projets dans les écoles de la Commune de Tambacounda. Depuis le 20 janvier et dans le cadre de la mise en place d'infrastructures socio-économiques et scolaires dans la Région de Tambacounda, la mosquée de Pont 3 et une morgue sont sorties de terre. À Saré Guilé 3, les chantiers de deux salles de classe ont démarré. À l'école Bounama Diallo, le mur de clôture est en cours de réalisation. Fatoumata Diatta Diaby, la Directrice de l'école Lamine Danfakha, a exprimé sa gratitude au Ministre Me Sidiki Kaba pour la promptitude de sa réaction à la demande de la communauté et du personnel enseignant. «Dans notre quartier, c'est une maternité flambant neuve qu'il nous a offerte», a-t-elle ajouté.

À Saré Guilé 3, Moussa Camara, le Directeur de l'école, est aux anges. Les deux abris provisoires sont résorbés. C'est dans cette école que le projet zéro abri provisoire a été lancé. Le Ministre Sidiki Kaba et son association ont pris les devants pour suppléer l'État, a dit M. Camara.