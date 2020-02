Maroc: Mokhtar El Mimouni, nouveau coach du Kawkab de Marrakech

Cela n'arrive qu'au KACM. Ahmed El Bahja a été remercié et remplacé jeudi par Mokhtar El Mimouni à la tête du staff technique. Un quatrième entraîneur en une seule saison, à dix journées de la fin du championnat. Une situation confuse qui traîne vers l'inconnu un des clubs qui ont marqué les annales du football national.

En effet, au lieu de chercher à qui incombe la responsabilité de ce qui arrive au KACM, le comité mis en place pour gérer la crise du Kawkab est en train de faire dans le tâtonnement. Avec la descente en D II, l'ancien comité s'est volatilisé et les joueurs ont préféré évoluer sous d'autres cieux. Naim Radi Moubarak, en novice, décide de tenter l'aventure, appelant au début de la saison Hicham El Idrissi à mener la barque. Quelques journées plus tard, faute de résultats probants, l'entraîneur est licencié et remplacé par Hassan Oughani. Même scénario, suite à une autre série de mauvais résultats. Après, c'était au tour d'un habitué du groupe de prendre en charge le club. Tout le monde a fait semblant de croire au miracle, sauf qu'aujourd'hui encore, les faits sont là et Ahmed El Bahja a dû, après de longues discussions, céder les rênes à Mokhtar El Mimouni qui connaît la maison puisqu'il a été adjoint de Faouzi Jamal qui a entraîné le KACM la saison passée.

Vingt matchs, quatre entraîneurs et l'équipe occupe la 14e place avec 21 points, enregistrant quatre victoires, sept défaites et neuf nuls. Il est temps pour les responsables de voir la réalité en face. Tout le monde doit redoubler d'efforts pour tenter de remédier à cette situation. En attendant, le nouveau staff technique a commencé son travail jeudi avec une première réunion dans les locaux de l'annexe du Grand stade de Marrakech. Un briefing auquel ont pris part en plus des joueurs, le président, Ahmed El Bahja et Mokhtar El Mimouni. La première séance d'entraînement a eu lieu juste après sous la houlette du nouvel entraîneur, assisté par Jawad Hmitou et Aziz Zebdi comme adjoints, Ahmed Founaka en tant qu'entraîneur des gardiens et Abdellatif Boumougay en sa qualité de préparateur physique. Le premier test du groupe est prévu ce dimanche au Grand stade de Marrakech où le KACM accueillera le WAF pour le compte de la 21e journée.

Le MAT limoge Viadero

Le comité dirigeant du Moghreb de Tétouan vient de limoger l'entraîneur du club, l'Espagnol Angel Eduardo Viadero. L'intérim sera assuré par le coach adjoint Drideb.

Le passage de Viadero au MAT n'a duré que le temps d'une mi-saison, puisqu'il était arrivé au club en août dernier pour remplacer Tarik Sektioui.

A rappeler que le MAT occupe, à l'issue de la 17ème journée du championnat, la 8ème place du classement avec un 22 points, comptant jusqu'ici cinq victoires, contre autant de défaites et sept matches nuls.