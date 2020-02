Afrique: Promotion de l'Intégration africaine, soutien aux Ivoiriens de l'extérieur - Trois personnes récompensées pour leurs actions

Les lauréats du deuxième et troisième prix national d'excellence ont reçu leurs prix, le jeudi 27 Février.

Koffi Yao Kan Claude, Secrétaire général de la Préfecture de San Pedro, Mme Coulibaly, Epouse Kragbé Karidjatou, présidente de l'Ong « The Reach Out Hand-Ong la main tendue » et Kouassi Hermann Christian Clovis, Président de l'association « Incub'lvoir » ont été récompensés le jeudi 27 Février, par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur. La raison, ils ont été désignés lauréats des deuxième et troisième prix nationaux d'excellence, par le dit ministère. Ils ont reçu leurs prix (Un trophée, un diplôme et un chèque de 1 500 000 Fcfa pour les deuxième et Un million pour le troisième), des mains du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ally Coulibaly, au cours d'une cérémonie organisée à son cabinet au plateau. Il s'agit du deuxième Prix du meilleur promoteur de l'Intégration africaine d'une part et d'autre part, du deuxième et troisième prix du meilleur ivoirien de la Diaspora.

Le ministre a expliqué à l'occasion, que le Prix du meilleur promoteur de l'Intégration africaine vise à récompenser les personnes physiques ou morales qui, par leurs actions, se sont distinguées dans la promotion de l'intégration africaine, la prévention et le règlement de conflits, ainsi que le maintien de la cohésion sociale. Quant au prix du meilleur ivoirien de la Diaspora, il récompense les personnes physiques ou morales ivoiriennes, vivant à l'extérieur. « Je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour avoir remporté ces prix. Recevez-les comme une invitation à plus d'ardeur au travail et à la persévérance, car vous constituez dorénavant, des modèles à imiter pour l'atteinte de l'émergence », a affirmé, à l'occasion, le ministre.

Il a également souligné que le Secrétaire général de la Préfecture de San Pedro, Koffi Yao Kan Claude, qui a remporté le deuxième prix d'excellence 2019 du meilleur promoteur de l'Intégration africaine, a été désigné pour ses actions dans le projet de réintégration des rapatriés ivoiriens et de son dévouement pour l'amélioration des relations transfrontalières entre la Côte d'Ivoire et le Liberia, dans la département de Blolequin. Au moment de sa désignation, il était, en fonction à Bloléquin. En ce qui concerne Mme Coulibaly, Epouse Kragbé Karidjatou, présidente de l'Ong « The Reach Out Hand-Ong la main tendue », qui a remporté le deuxième prix d'excellence du meilleur ivoirien de la Diaspora, elle a été récompensée pour son soutien aux enfants pauvres et démunis, à travers notamment, l'éducation et la formation.

Quant à Kouassi Hermann Christian Clovis, Président de « Incub'lvoir », il a remporté le troisième Prix d'Excellence du Meilleur Ivoirien de la Diaspora. Résidant à Londres, il a été représenté à la cérémonie par un de ses collaborateurs. Le Président de « Incub'lvoir » a été récompensé pour ses projets innovants. Incub'Ivoir est en effet, une association de droit ivoirien. C'est un incubateur de projets innovants, basé en Côte d'Ivoire et créé officiellement depuis Avril 2016. Il fait le lien entre les porteurs de projets issus des écoles de commerce et universités, des chercheurs issus du monde de la recherche et des entrepreneurs issus du monde de l'entreprise. Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des entités de l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire et des partenaires extérieures qui valorisent l'innovation et la création d'emploi. Incub'Ivoir a pour but d'aider à dynamiser le tissu économique local et l'emploi en accueillant des entreprises innovantes de Côte d'Ivoire.

Rappelons que le premier Prix du meilleur promoteur de l'Intégration africaine a été remporté par la structure « Balafon du Nord », œuvrant à la promotion de la culture senoufo. Quant au premier lauréat du Prix d'excellence 2019, du meilleur ivoirien de la Diaspora, il a été remporté par le directeur Afrique de l'Ouest et représentant résident de l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Gouantoueu Robert Guéi. Tous deux, ont reçu leurs récompenses, le 4 août 2019, à l'occasion de la 7e édition de la journée d'excellence célébrée au palais de la Présidence de la République.