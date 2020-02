Ile Maurice: Épidémie - Refoulé aux Seychelles, le «World Odyssey» arrive à Maurice ce matin

Le Covid-19 perturbe les croisières dans le monde y compris à Maurice. Le MV World Odyssey qui a été refoulé par les autorités aux Seychelles et qui voguait sans port d'escale va jeter l'ancre dans la rade de Port-Louis aujourd'hui. Initialement le navire qui accueille un programme universitaire connu comme le Semester at Sea devait faire plusieurs escales, mais l'épidémie du nouveau coronavirus en a décidé autrement.

Hier, vendredi 28 février, le ministère de la Santé et la Mauritius Ports Authority (MPA) ont accepté que le MV World Odyssey fasse une escale de quelques jours après plus de dix jours en mer sans voir la terre. Les passagers sont attendus ce matin à la Christian Decotter Cruise Jetty. Auparavant, les officiers sanitaires vont prendre leur température. Plusieurs activités sont prévues, sauf erreur.

L'express a pris contact via Twitter avec la journaliste et étudiante Lizzie Heintz qui se trouve à bord. Elle confirme que l'escale à Maurice se fera à quai. Elle souligne que les Seychelles ont refusé l'accès au port pour diverses raisons, outre la situation sanitaire. Le site Web du Semester at Sea annonçait une escale en mer pour se ravitailler uniquement à Maurice.

La MPA, à travers le capitaine Gervais Barbeau, confirme à nouveau que ce sera bien une escale. En effet, le ministère de la Santé, selon la MPA, a dit oui pour ce «port call» avec le protocole mis en place en raison du risque de propagation du nouveau coronavirus.

Le Semester at Sea du MV World Odyssey a embarqué des centaines de jeunes depuis le port d'Ensenada, en Californie (États- Unis) le 4 janvier dernier, pour 103 jours, sur quatre continents et 11 pays, dont plusieurs arrêts dans des villes. Mais le Covid-19 les a déroutés.

Une première fois au Japon, à cause des mesures prises dans l'empire du Soleil-levant. Puis, au Vietnam, à Ho Chin Minh City, où les Chinois à bord ne pouvaient débarquer en attendant les 14 jours de confinement début février. Toutefois, les étudiants ont été informés que l'escale en Malaisie et en Inde avait été annulée. Le MVWorld Odyssey devait aussi faire un arrêt en Chine mais l'épidémie de pneumonie virale a eu raison de ses plans. Au départ du Vietnam, le navire est resté 11 jours en mer avant de demander d'accoster les Seychelles. Selon le carnet de bord, la prochaine escale est prévue à Maputo, Cape Town, Takoradi et Casablanca. Le port de débarquement est le 20 avril à Amsterdam.

Deux autres bateaux de croisière sont attendus en début de semaine

Le paquebot «Sun Princess» et «Azamara Quest» vont accoster à Port-Louis le 2 mars, avec environ un millier de passagers. «Sun Princess» a fait sa dernière escale à Singapour alors que l'«Azamara Quest» a fait escale à Cape Town, à Madagascar et à l'île de la Réunion. Hier, vendredi 28 février, c'est le «Costa Mediterranea» qui a fait une escale sans encombre à Maurice et repart ce soir. Les lignes maritimes vers la Chine seront moins desservies, ce qui aura un impact sur le transbordement.

Mise à jour de la veille sanitaire

À hier, il y avait au total 47 personnes en observation à Maurice. Elles sont toutes en bonne santé. À l'hôpital de Souillac, 24 sont en quarantaine et six en isolement. Au centre d'Anse-la-Raie, 17 personnes se trouvent en quarantaine. Depuis le début de la veille sanitaire, des 176 personnes placées en observation, 129 ont été autorisées à rentrer chez elles.