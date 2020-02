Nigeria: Victor Osimhen - Le Nigérian laisse son sort entre les mains des dirigeants du LOSC

L'on ne cessera jamais de parler de Victor Osimhen cette saison. C'est le facteur X du LOSC cette année. Alors que l'international nigérian n'est qu'à sa première expérience dans un championnat huppé qu'est la Ligue 1.

L'adaptation a été rapide. Aussitôt arrivé, Osimhen s'est érigé comme le poids offensif numéro un de Lille en affolant les compteurs. L'ancien joueur de Charleroi est déjà à 13 buts en Ligue 1. Ses prestations font susciter l'intérêt des grands clubs à son égard. Une fois encore, l'attaquant de 21 ans fait la mise au point. Et laisse décider la direction de Lille par rapport à son avenir.

« J'aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je dois beaucoup à ce club et j'irai où les dirigeants veulent. Quand j'ai signé mon contrat les dirigeants m'ont fait comprendre qu'ils voulaient que je reste pour un certain temps. Personnellement, c'est vrai que j'adore la ville ici. Les gens sont gentils et les installations du club sont incroyables. Lille est un grand club en France et bien sûr que j'ai envie de rester. Gerard Lopez est le boss, donc comme je l'ai dit, s'il veut que je reste je le ferai. Mais si ça ne tenait qu'à moi bien sûr que je resterai », a-t-il déclaré dans Rothen Régale sur RMC.

Il a avoué tout de même qu'il se sent fier au vu des convoitises des clubs et pas des moindres : « J'ai vu pas mal de personnes m'alerter sur les réseaux sociaux et j'en suis vraiment content. Merci au club et au coach surtout de me donner l'opportunité de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'aimerais aller encore plus loin et marquer encore plus de buts pour mon équipe ».

Après 13 buts en 26 journées, Victor Osimhen est loin d'atteindre ses limites. A force de les repousser, il sera plus que jamais courtisé. Et la décision finale reviendra à Lille comme il l'a dit.