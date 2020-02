Afrique: Rugby/CAN-2020-Algérie-Sénégal - Une 1ère historique pour les "Verts" à Alger

Alger — La sélection nationale de rugby à XV disputera sa première rencontre officielle historique sur le sol algérien le 20 juin prochain, en accueillant son homologue sénégalaise au stade Mabrouki-Salem de Rouiba (Alger), pour le compte de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des nations 2020 (CAN-2020), a-t-on appris de la Fédération algérienne de la discipline (FAR).

La sélection nationale a été reversée dans le groupe C, avec le Sénégal et l'Ouganda, qu'il commencera par affronter le 6 juin à Kampala City pour le compte de la première journée de cette CAN qui se déroulera cette année suivant une nouvelle formule.

"Le président de la fédération Sofian Benhassen a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) mercredi dernier et c'est pendant cette réunion de travail que nous avons reçu le feu vert pour disputer notre premier match officiel en Algérie, plus précisément, au stade de Rouiba", a détaillé à l'APS le premier vice-président de la FAR, Azzouz Aïb.

Pour apporter les derniers réglages à sa préparation en vue de cette Coupe d'Afrique des nations, la sélection algérienne effectuera un stage bloqué du 29 mai au 1er juin au Centre de préparation de la Fédération française de rugby, à Paris.

Pour ce qui est de la finale de cette Coupe d'Afrique des nations, elle se jouera le 1er août, dans un pays qui reste à désigner par Rugby Afrique.

Suivant l'ancienne formule de compétition, la CAN se jouait en trois paliers : la Bronze-Cup, la Silver-Cup et la Gold-Cup. Mais la formule a changé cette année, avec un groupe de 16 nations qui commencent à s'affronter à partir du mois de juin prochain.

La sélection algérienne avait remporté la Bronze-Cup en 2017, ce qui lui a permis d'accéder au palier supérieur, où elle a décroché la Silver-Cup en 2018, et elle s'apprêtait à disputer la Gold-Cup, le plus prestigieux des titres continentaux, lorsque Rugby Afrique a décidé de changer le système de compétition.