Seychelles: Le pays partagera les progrès sur les objectifs de développement durable avec l'ONU en juillet

Les Seychelles présenteront cette année leur premier examen national volontaire aux Nations Unies sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans le pays.

La mise à jour aura lieu lors du Forum politique de haut niveau tenu du 7 au 16 juillet à New York.

La secrétaire principale du Département de la planification économique, Elizabeth Agathine, a déclaré que le rapport examinera également les défis auxquels le pays est confronté pour atteindre les objectifs et la voie à suivre.

"Bien que nous mettions en évidence les réalisations du pays dans le rapport, ce n'est pas le seul objectif. Nous devons examiner de manière critique où nous en sommes en tant que nation avec la mise en œuvre des ODD, et souligner les défis, les faiblesses nous voyons et ce qui va nous arrêter ou nous ralentir dans la réalisation des objectifs ", a-t-elle déclaré.

Vendredi, la SNA a été informée de cette évolution lors d'un atelier consultatif organisé par le ministère des Finances, du Commerce, de l'Investissement et de la Planification économique avec des membres de la société civile et des organisations non gouvernementales (ONG).

La réunion s'est tenue dans le cadre du processus de présentation du premier rapport du pays sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Les membres de la société civile ont décrit les projets sur lesquels ils travaillaient pour aider les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, à atteindre ces objectifs. Ils ont également parlé de leurs défis et contraintes.

Le financement et la libération des membres de leur travail pour la mise en œuvre des projets ont été quelques-uns des principaux défis auxquels se sont vues confrontées de nombreuses organisations de la société civile et non gouvernementales.

"Nous avons besoin de fonds pour faire des activités. Je pense que le ministère des Finances devrait nous faire savoir comment nous pouvons avoir accès à l'argent CSR (responsabilité sociale des entreprises). Nous savons qu'il y a de l'argent CSR, mais le problème est qu'il est pas clair comment nous pouvons puiser dedans", a déclaré Justin Freminot, le représentant de la HIV AIDS Support Organisation (HASO).

Le président de l'Arterial Network Seychelles, Martin Kennedy, a souligné que l'importance de la culture contemporaine n'est pas mentionnée dans les ODD, un point qui, selon Mme. Agathine pourrait être souligné comme une lacune des ODD.

Pour s'assurer que le rapport couvre en profondeur tous les besoins de la nation insulaire, le ministère des Finances a rendu obligatoire la rencontre avec des représentants du gouvernement, du secteur privé et de la société civile.

L'examen a été structuré en cinq groupes de travail techniques thématiques - inclusivité, gouvernance, capital humain, environnement et ressources naturelles et croissance économique. Cela met les 17 objectifs en groupes en fonction de leurs similitudes.

Des représentants du gouvernement, du secteur privé et de la société civile sont invités à rejoindre des groupes de travail techniques, en fonction de leurs domaines d'intervention prioritaires.

Les ODD, également appelés objectifs mondiaux, ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies en 2015 en tant qu'appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir à tous la paix et la prospérité d'ici 2030.