Guinée: La classe politique réagit au report du double scrutin

En Guinée, le président Alpha Condé a pris de court la classe politique en annonçant, vendredi 28 février, un report de deux semaines des élections législatives et du référendum sur la nouvelle Constitution. Au lendemain de cette allocution, la classe politique réagit de manière diverse à ce report.

Les deux scrutins sont contestés par l'opposition politique et la société civile qui estiment que cette réforme, si elle est adoptée, ouvrirait la voie à un éventuel troisième mandat du président en fin d'année.

Le RPG, parti du président, relativise le report de quinze jours des deux scrutins: « Si cela nous apporte plus de compréhension au sein de la classe politique, tant mieux », affirme Amadou Damaro Camara, président de la mouvance présidentielle à l'Assemblée.

A l'UFDG, principal parti d'opposition, on dénonce d'abord la tonalité du discours du président qui est perçu comme étant « martial » et ne s'adressant qu'à ses militants. Sur le fond, « analyser le fichier est fondamental, mais il faut beaucoup plus de temps. Quinze jours, cela ne suffit pas », avertit Fodé Oussou Fofana, responsable de l'UFDG. Le parti réclame une expertise étrangère pour mener cette opération.

De son côté, le FNDC reste vigilant: « Le cœur du problème n'est pas réglé. Nous contestons le maintien du référendum sur une nouvelle Constitution », indique Ibrahima Diallo, chargé des opérations du FNDC. Ce collectif de la société civile et de l'opposition entend organiser une vaste manifestation, en signe de protestation, la semaine prochaine.

Il n'y a pas un appel à la paix, il n'y a pas un appel au dialogue, il n'y a rien par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. C'est surtout son image à l'extérieur qui le préoccupe, et c'est celle image-là qu'il veut redorer. Même la Cédéao, dans leur communiqué, même l'OIF ont demandé qu'il y ait un consensus ... un fichier consensuel. Or le consensus est entre l'opposition et le pouvoir. Mais monsieur Alpha Condé ne veut pas de ça...

