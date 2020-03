Cote d'Ivoire: Mugefci - De nouveaux produits présentés aux adhérents

La Mugefci met à la disposition de ses adhérents de nouveaux produits. Ceux-ci ont été présentés, jeudi 27 février 2020, au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre le siège du Patronat au Plateau.

M Mesmin Comoé, PCA de la Mugefci, a présenté les motivations de ces innovations, qui riment avec l'écoute des mutualistes, le contexte actuel qui impose ces nouveaux produits. Traoré Brahima, directeur exécutif de la Mugefci, a présenté, dans le détail, les nouveaux produits et les précédents. Ivoir Pharmacie, qui permet de disposer des médicaments avec une réduction de 70%, pour une souscription mensuelle de 5000 Fcfa, est renforcé par Ivoir pharmacie Plus.

Désormais, avec la précédente souscription majorée de 4500 F, l'adhérent reçoit les médicaments à la pharmacie, sans débourser un sou. Après Ivoir santé bien connu des mutualistes, il y a maintenant Ivoir santé Plus. Avec 20 000fcfa, de souscription mensuelle, une fois en clinique, l'adhérent paye 80% de réduction pour toutes les prestations (chirurgie, hospitalisation, imagerie, radiologie etc). En plus des prestations, les médicaments lui reviennent avec 70% de réduction. Ivoir santé privilège, qui vient d'être créé, nécessite une souscription mensuelle de 50 000 fcfa, permettant à l'adhérent d'être admis dans les grandes cliniques avec 80% de réduction pour les prestations médicales et un plafond de consommation de médicaments plus élevé que Ivoir Santé. Si avec Ivoir prévoyance, où le mutualiste paye 3000 Fcfa par mois, pour que sa famille reçoive 2,5 millions en cas de décès, il y a désormais plus avantageux.

Ivoir prévoyance Plus, avec 6000 fcfa payés par mois, ce produit permet à la famille éplorée, en cas de décès du mutualiste, de bénéficier de 5 millions de fcfa. Pour Ivoir éducation, 2500 fcfa par mois permettent, en cas de décès, de recevoir de la Mugefci 500 000 fcfa chaque année pendant 5 ans pour la scolarisation des ayants droit. Ivoir éducation Plus donne l'occasion pour 5000 fcfa, de bénéficier d'un million pendant 5 ans, pour la scolarisation des enfants du défunt.