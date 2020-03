Cote d'Ivoire: C2D/Education - 60 collèges de proximité livrés dans 18 mois

La signature groupée des marchés, marquant le lancement des travaux de construction des établissements, a eu lieu, vendredi, à la Primature au Plateau.

La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de l'Enseignement professionnelle (Menetfp), Kandia Camara, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, ont procédé le vendredi 28 février, à la Primature au Plateau, à la signature groupée des marchés de construction de 60 collèges de proximité en Côte d'Ivoire.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 2e Contrat de désendettement et de développement (C2d 2) financé par la République de France.

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, s'est félicité de l'engagement de la France aux côtés de la Côte d'Ivoire, surtout dans l'éducation qui est un secteur qui tient à cœur au gouvernement et au Président de la République Alassane Ouattara. « Je me réjouis du fait que les travaux vont démarrer dès ce mois de mars pour s'achever dans 18 mois et que nous allons nous retrouver en 2021 pour l'inauguration des écoles », a fait savoir le chef du gouvernement.

Pour l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, la construction de collèges de proximité en Côte d'Ivoire est un programme inédit. Les 60 établissements, qui seront construits pour un coût total de 20 milliards de Fcfa et livrés dans un an et demi viennent, selon lui, corser le nombre des 40 collèges de proximité de base 2 (8 classes) déjà réalisés dans le cadre du C2d 1.

Toujours au dire du diplomate français, 123 autres collèges seront construits dans les années à venir. Ils permettront la scolarisation de 50 000 enfants en milieu rural et périurbain.

Principale bénéficiaire du projet, la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, a, à son tour, salué la coopération privilégiée qu'entretiennent la France et la Côte d'Ivoire. Elle a dit sa reconnaissance à l'Agence française de développement (Afd) pour son appui constant au Menetfp.

La patronne du système éducatif ivoirien a révélé qu'en plus des 60 collèges de proximité qui vont bientôt sortir de terre, les parties ivoirienne et française vont incessamment parapher les documents afférents à la construction de 58 collèges de proximité de base 4 (16 classes) et à la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro.