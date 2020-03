Mali: France - L'ambassadeur du Mali rappelé après un incident diplomatique

L'ambassadeur du Mali, Toumani Djimé Diallo, a été convoqué au Quai d'Orsay après ses propos sur l'armée française.

Le 26 février, l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, avait dénoncé devant la commission Défense du Sénat les "problèmes" posés, selon lui, par la légion étrangère française sur le sol malien. "Par moments, dans les 'Pigalle' de Bamako, vous les retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée (française). Ça fait peur, ça intrigue", avait-il déclaré. Il a également accusé des soldats français de "débordements". Les propos du diplomate ont été très mal vécus à Paris, tandis qu'à Bamako, certaines voix n'hésitent pas à "demander une coopération militaire avec la Russie".

Toumani Djimé Diallo a été convoqué le 27 février au Quai d'Orsay après sa mise en cause du comportement de soldats français. La france lui a exprimé son indignation devant ses propos "sans fondement et choquants de la part d'un pays allié dans la lutte contre le terrorisme". Il a été rappelé à Bamako et le chef de la diplomatie malienne, Tiébilé Dramé, a été dépêché à Paris pour "apaiser la situation" .

Au sommet du 13 janvier à Pau réunissant le président français et les chefs d'Etat du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie), Emmanuel Macron avait demandé à ses homologues de "clarifier" leur position sur la présence française au Sahel. Les propos de l'ambassadeur malien ont remis de l'huile sur le feu et provoqué une vive réaction en France. "Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses accusations, nous attendons de l'ambassadeur du Mali qu'il mobilise toute son action pour la mise en œuvre des décisions du sommet de Pau et la réussite de tous", a répliqué le cabinet de la ministre de la Défense, Florence Parly.