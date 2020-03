Congo-Kinshasa: Guichet unique de dédouanement - Le gouvernement interdit l'usage des décharges lors des paiements par chèque

Les autorités veulent s'attaquer à une pratique « douteuse » qui consiste pour un opérateur économique à payer en un seul chèque ses propres marchandises et celles des autres commerçants en utilisant des décharges.

Dans une note de service datée du 10 février, dont notre rédaction vient d'obtenir une copie, le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget, Henri Loundou, a indiqué que l'interdiction concerne des opérations d'importation et d'exportation des marchandises sur toute l'étendue du territoire national.

« La note de service n°286MFBPPP/DGGUD du 1er décembre 2016 ayant institué cette pratique est abrogée. Tout contrevenant aux présentes dispositions reste redevable des sommes à payer et ne peut, par conséquent, obtenir les droits et privilèges inhérents au paiement envisagé. Il s'expose en plus, aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur », précise la note.

En effet, pour essayer de sécuriser les recettes fiscalo-douanières et lutter contre la fraude dans le secteur, les autorités ont initié l'installation du Guichet unique de dédouanement(GUD), dont l'encaissement est assuré par La banque postale du Congo. À l'heure actuelle, les GUD ont été installés dans toutes les grandes villes du pays, notamment Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso, Dolisie, ainsi que les zones à fortes activités économiques.

L'un des atouts de la dématérialisation, c'est que ces GUD contribuent à transformer le mode de fonctionnement et les habitudes de travail au sein de l'administration douanière. La réforme a permis d'éviter non seulement les tracasseries, mais aussi de changer le modèle d'intervention de l'action publique, grâce à la magie du numérique, vers un travail davantage axé sur l'analyse des risques et la lutte contre la fraude dans ce secteur.