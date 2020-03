Congo-Brazzaville: Préparation du 8 mars - Des femmes entrepreneures exposent à Canal Olympia

L'évènement est organisé par l'association Regard d'Afrique, le 7 mars prochain à Brazzaville, et vise à faire découvrir les produits made in Congo et à promouvoir l'entrepreneuriat féminin.

L'exposition-vente se tiendra sur une journée, pendant laquelle des femmes vont présenter leurs produits, animer une conférence-débat et un défilé de mode. Elle réunira une trentaine de marques évoluant dans l'agroalimentaire, l'artisanat, la bijouterie, la maroquinerie et le stylisme, telles que Nandjika, Kenzi, Biotropic, Ornella Roberts, Marlou's, Clair et net.

À en croire Nathalie Boumba, la présidente de l'association initiatrice, la rencontre permettra de fédérer les productrices et de favoriser la coopération entre elles. « Cette exposition va permettre aux femmes entrepreneures de se rapprocher de leurs cibles et de mieux présenter leurs produits ; de mener des actions propices au développement d'affaires ; de créer un réseau inclusif ouvert et axé sur les difficultés que rencontrent les femmes congolaises », a-t- elle signifié.

Son association Regard d'Afrique, dont les actions reposent sur la prise en charge des orphelins et leur accès à l'éducation, le soutien aux personnes défavorisées notamment les personnes âgées ainsi que les veuves, a décidé d'élargir son champ d'action en se tournant vers les femmes entrepreneures.

En octobre 2019, elle avait organisé déjà une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires, à Brazzaville, pour sensibiliser les élèves aux pratiques d'hygiène en milieu scolaire. Cette campagne s'est faite quelques jours après la célébration de la Journée mondiale du lavage des mains.