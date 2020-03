Congo-Brazzaville: Concert à Accor Hotels Aréna - Fally Ipupa a bravé l'interdit

Avant le début du concert, des incidents sont signalés, notamment à la gare de Lyon, où une frange des Congolais ont tenté de s'interposer pour empêcher la tenue du concert.

Il tenait impérativement à se produire sur la scène de Paris nonobstant les menaces dont il était l'objet de la part des combattants. Fally Ipupa a tenu son pari. Il a fait son concert, comme il a été convenu, le 28 février à Accor Hotels Aréna devant des milliers des mélomanes et fans. Ces derniers, dont beaucoup ont payé leurs tickets plusieurs jours auparavant, n'entendaient pas rater l'évènement. Une fois dans la salle, ils pouvaient s'extasier aux sons de la musique langoureuse de leur star, loin des frémissements qu'inspirait l'agitation de la gare de Lyon. La chaleur de la salle électrisée par un Fally Ipupa de grand soir contrastait avec les troubles qui ont eu lieu, quelques heures avant, aux abords de l'ex-Bercy.

En effet, des incidents ont été signalés, avant l'ouverture de la salle, notamment à la gare de Lyon où un groupe des Congolais hystériques a tenté d'empêcher la tenue du concert. Des heurts entre les manifestants et les forces de l'ordre ont été signalés, mais aussi des incendies de poubelles et de scooters, dégageant une épaisse fumée noire. Plusieurs magasins et véhicules en ont subi les dommages collatéraux sans parler des vitrines de quelques magasins cassées. Les manifestants ont poussé l'outrecuidance jusqu'à chercher à entraver l'action des secouristes. Les stations de métro et arrêts de bus, périphériques à la salle du spectacle, ont été suspendus pour limiter les dégâts. Le trafic autour du périmètre a été perturbé. La partie souterraine de la gare de Lyon (l'une des principales gares parisiennes) a même été évacuée par mesure de précaution, à en croire la SNCF. « Avec leur musique, ils sont en train de prendre tout un peuple de leur côté pendant qu'ils égorgent et violent femmes et enfants », s'indignaient les manifestants pour qui Fally Ipupa serait de mèche avec les ennemis du Congo.

A la fin, vingt-trois personnes ont été arrêtées et cinquante-quatre autres verbalisées. Pour Fally Ipupa qui jouit du soutien d'une frange plutôt modérée de la diaspora congolaise, l'événement valait la chandelle pour autant qu'il met fin à l'interdit qui, pendant une dizaine d'années, empêche toute production des artistes-musiciens congolais en Europe. Plusieurs personnalités françaises ont condamné sur les réseaux sociaux cette escalade de violence perpétrée par des Congolais en furie. « Ces violences sont à tous égards inadmissibles. Nul n'a le droit d'agir ainsi dans son pays, a fortiori dans son pays hôte. Vouloir censurer l'expression d'un artiste ne fait en rien avancer une quelconque cause », a indiqué, entre autres, Jean-Marc Châtaigner sur son compte twiter.