Tunisie: JSK - De nouvelles cartes

Les Aghlabides espèrent trouver des solutions pour se rassurer et se relancer.

En dépit des revers en championnat face au CSS, les joueurs de la JSK, avides de rachat, ont repris les entraînements en vue de se relancer. L'ambiance était tendue avec une foule assez nombreuse présente à l'annexe du stade Laâouani, en signe de soutien et d'encouragement à Dahnous et consorts pour les pousser à retrouver le sourire. Cette dernière défaite est passée sans contestation de la part des supporters. Place maintenant au match de la Coupe face au CA. Une confrontation qui sera ouverte et indécise. «On devrait vite tourner la page de notre dernière défaite que je qualifie de frustrante», a précisé le coach aghlabide, Rafik M'hamedi, avant d'ajouter : «Mes joueurs ont mis les bouchées doubles pour préparer comme il se doit cette rencontre au cours de laquelle tout est possible. Mes joueurs sont bien armés pour tenir face aux Clubistes et arracher une qualification, synonyme de réconciliation avec leurs supporters... ».

Bouazra et Bacha de la partie

Absents face au CSS, Bouazra et Bacha , complètement rétablis, retrouveront leurs places en défense. Associés à Ammar, ils donneront certainement à la défense plus d'équilibre et d'homogénéité pour contrecarrer l'attaque clubiste, dotée d'une assise très forte dans ce compartiment. Ce duo, appelé à gagner tous ces duels, sera aidé dans sa tâche par la paire Abboud-Romdhani qui aura une lourde missien, non seulement au niveau de l'animation offensive, mais aussi au niveau de la couverture en phase de repli. Quant à l'attaque, qui tarde à retrouver sa lucidité depuis le début de la saison, elle enregistrera le retour de Sassi comme avant de pointe à la place de Hosni. Quant à Salhi et Ameur, ils seront en soutien pour espérer déstabiliser l'arrière-garde adverse. Bouguerra, Banga et Benjamin seront des cartes pour le staff technique suivant les tournures de la rencontre.