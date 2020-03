Tunisie: Handball | Nationale A - - Play-off (5e journée) - Le leader sur du velours

Trois périlleux déplacements, en revanche, pour les concurrents directs.

Plus les étapes de la course se succèdent, plus le championnat de la Nationale A exhibe ses charmes et «salive» aussi bien les postulants au titre que les spectateurs et les observateurs.

D'où la difficulté (autant dire l'impossibilité) d'avancer, pour le moment, l'identité de l'heureux quatuor qui se qualifiera au super play-off. Dans cette situation sensible et de haute tension, il est à espérer que les nerfs, déjà à fleur de peau, ne craqueront pas davantage et que tout s'achèvera, d'ici fin mai, sans dégâts notables.

La 5e journée de cet après-midi ne manquera pas, elle non plus, de piment et d'émotion, avec, au programme, trois déplacements particulièrement périlleux pour l'Espérance Sportive de Tunis, l'Association Sportive de Hammamet et El Makarem de Mahdia.

L'Etoile épargnée

En effet, les «Sang et Or» risquent gros à Sakiet Ezzit où les Sfaxiens ont appris à rugir et à répondre, avec une rare insolence, du tac au tac à n'importe quel adversaire et, à plus forte raison, lorsque celui-ci est précédé d'une solide carte de visite. Et puis, les Tunisiens, durement secoués par leur dernière défaite de Sousse et par les conséquences qui s'ensuivirent (suspensions et amendes à l'encontre de Selim Zehani, Houssem Hmam et Mourad Settari), ne sont pas sans savoir qu'ils ne se feront plus pardonner aucun autre faux pas. Idem pour les Hammamétois qu'attendent 60 minutes pas du tout faciles à gérer à Ksour Essef où, c'est vérifié, gare au hôte qui ne prend pas son match très au sérieux. Dos au mur, les camarades de Khedhira devront faire attention à leur marche qui a, il est vrai, beaucoup perdu de sa superbe. Le CA, lui, n'est pas en reste. Accusant un important retard au classement sur le trio de tête, les hommes de Anouar Ayed sont redevables d'un sursaut d'amour-propre qui urge vraiment.

Le feront-ils tout à l'heure devant des Mahdois qui pourraient les soumettre à d'interminables moments de sueurs froides ? Quant au leader, il n'aura pas, dans son temple de Sousse, à s'inquiéter durant la confrontation qui l'opposera à son voisin de Moknine. C'est que la troupe de Kamel Akab, qui ne joue plus que pour gagner, traverse, à l'heure actuelle, une période réellement faste à l'opposé des Mokninois qui n'arrivent pas à se dégager de la dernière place.

Programme

Salle Sakiet Ezzit : CSSE-EST (arb. Khiari-Boughrara)

Salle Ksour Essaf : CHKE-ASH (arb. Hannachi-Alayet)

Salle Bellamine : CA-EMM (arb. Guemri-Chaâbane)

Salle Sousse : ESS-SCM (arb. Abbassi-Chamroukhi)

NB : toutes les rencontres démarreront à 16h00, à l'exception de celle de Sousse dont le coup d'envoi est prévu à 15 h00.