Tunisie: Raoued | Vie communale - Pour de meilleures prestations au profit des citoyens

Deux habitants sur trois vivant dans la commune de Raoued vous le diront : la métamorphose est remarquable, presque totale, quasiment à tous les niveaux. Le constat est vérifiable, depuis que le nouveau conseil municipal s'est embarqué, toutes voiles dehors, dans un audacieux programme de développement multidimensionnel, dont on a dénombré les réalisations dans un précédent article.

Et si nous y revenons aujourd'hui, c'est pour remarquer que ledit conseil, au lieu de s'endormir sur ses lauriers, comme le font beaucoup de ses homologues, ne... lâche pas prise, n'arrivant pas à céder à l'autosatisfaction. C'est d'ailleurs l'impression qui s'est dégagée des assises de la première session ordinaire 2020 du conseil tenue récemment, sous la présidence du maire de la ville, Adnène Bouassida. Assises au cours desquelles on a passé la vitesse supérieure, en vue de nouvelles «conquêtes», de nouveaux acquis à engranger, confortant ainsi l'espoir de jours meilleurs.

Cohésion et coordination

Fort de sa cohésion et de son union sacrée rétablies après la fameuse secousse à connotation politique qui l'a ébranlé au début de son mandat, le conseil municipal de Raoued, loin de se contenter de la gestion courante (propreté, entretien de la voirie, amélioration des prestations de services fournies aux citoyens, lutte contre les phénomènes des constructions anarchiques et du commerce parallèle... ), a diversifié ses options et identifié de nouvelles formules susceptibles d'assurer une meilleure efficience à son action. C'est ainsi que, pour mieux rapprocher ses services aux habitants, il a été décidé de construire un siège flambant neuf pour le nouvel arrondissement situé à la Cité Chaker (Borj Touil), en attendant le démarrage des travaux de réaménagement de celui de la cité Ghazala, devenu, au fil des années, dans un état de délabrement avancé.

Dans la foulée, on a adopté le projet de signature d'une convention de partenariat avec les municipalités du gouvernorat de l'Ariana. L'établissement de ces liens, une première dans la région et peut-être dans le pays, tend à instaurer un courant d'échange et de coordination entre les différentes parties prenantes, particulièrement dans les domaines de l'infrastructure, du commerce parallèle et de la protection de l'environnement. Ce processus de partenariat pourrait déboucher, dans sa première étape, sur la réalisation de deux projets de grande importance chers à M. Bouassida, à savoir l'aménagement d'une route parallèle reliant les communes de La Soukra, de l'Ariana et de Raoued, afin de décongestionner la circulation routière, il est vrai étouffante, sur la voie principale dite «route de Raoued», ainsi que la création d'un hyper-marché unifié au profit des trois municipalités citées qui contribueront à son financement.

Faisant désormais du créneau social son nouveau cheval de bataille, la mairie de Raoued a pris dernièrement la louable initiative d'organiser, en partenariat avec une entreprise privée qui a pignon sur rue, un cycle de formation professionnelle ouvert aux jeunes chômeurs de la commune qui auront, une fois la période d'apprentissage accomplie, l'opportunité d'accéder au marché du travail. Une initiative à saluer.