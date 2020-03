Sénégal: Me El Hadj Diouf, Président du PTP, en conférence de presse hier, vendredi - «Macky Sall ne fera pas un troisième mandat»

Après avoir projeté des films dans lesquels le président Macky Sall et ses proches collaborateurs expliquaient pourquoi la réduction du mandat de 7 à 5 ans, les raisons du changement de la Constitution pour verrouiller non seulement la durée, mais aussi le nombre de mandats, que ce mandat en cours de Macky Sall était le second et dernier, le président du Parti des travailleurs et du peuple (Ptp) affirmera sans ambages que «Macky Sall ne fera pas un troisième mandat».

En conférence de presse hier, vendredi 28 février, Me El Hadj Diouf a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024, non sans inviter Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) à le soutenir pour éviter le pouvoir à Ousmane Sonko.

Avec l'écharpe de la coalition Benno Bokk Yaakaar, pour montrer qu'il «demeure un fidèle allié» du président Macky Sall, la robe noire politique a fait comprendre qu'il ne laissera personne tromper le pays.

En homme «libre et indépendant», pour reprendre ses propres mots, Me El Hadj Diouf a laissé entendre qu'il «n'acceptera pas que des éléments dangereux viennent alimenter un débat tout aussi dangereux pour notre République». Se refusant ainsi de citer nommément le ministre d'Etat, Directeur des structures de l'Alliance pour la République (Apr), Mbaye Ndiaye, il a estimé qu'il y a des «gens qui osent créer les conditions du chaos social au Sénégal», rappelant au passage les manifestations, en 2011, contre le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Tout en convoquant la réponse que le président Macky Sall avait servie à la presse le 31 décembre 2018, notamment «j'ai fini un mandat et je ferais un deuxième et dernier mandat si les Sénégalais me font confiance en 2019», il en a conclu que le président Macky Sall a été clair, et qu'il ne fera pas un autre mandat.

D'un ton ferme, il a déclaré que «Macky Sall ne fera pas un troisième mandat». Il n'a pas manqué de rappeler les conseils servis à l'ancien président Wade par Macky Sall pour le prévenir contre ceux qui le poussaient à commettre cette forfaiture de la 3ième candidature, pour en déduire que Macky Sall, en «homme averti», «ne va pas accepter d'être sacrifié par des mercenaires politiques». Cela, non sans inviter ceux-là qui sont «nourris par le président Macky Sal» et qui auraient peur de leur avenir après lui, à rester «dignes». Comme argument juridique, Me El Hadj Diouf fustige l'interprétation que les gens font de la Constitution. Contre ceux-là qui soutiennent que le précédent mandat de 7 ans (2012-2019) ne fait pas partie du décompte, le leader du Parti des travailleurs et du peuple (Ptp) rappelle qu'il n'a pas été dit que «nul ne peut faire plus de deux mandats de 5 ans consécutifs».

Mais, à son avis, quand on met dans la Constitution que «nul ne peut obtenir plus de deux mandats consécutifs», on ne se réfère plus à la durée du mandat, mais plutôt au nombre de mandats. Tout en indiquant que la phrase sur la durée du mandat et celle sur le nombre de mandats ne sont pas sur le même alinéa, il reste catégorique que le président Macky Sall est à son deuxième et dernier mandat. Faisant sien l'adage qui dit «qui aime bien châtie bien», Me El Hadj Diouf qui dit être le coordonnateur d'une sous-coalition dans Bby dénommée le «Groupe hors coalisés/Leer/Liberté et responsabilité» composée de plus de 16 partis politiques, a laissé entendre que les alliés doivent refuser d'être des «soumis» pour être des «partenaires» (en wolof). Pour lui, le débat sur le mandat du président Macky Sall «est clos» et que «Macky Sall ne viendra pas pour un troisième mandat parce qu'il a répondu à cette question à de nombreuses reprises».

ME EL HADJ DIOUF, CANDIDAT A LA PRESIDENTIELLE DE 2024

A noter, par ailleurs, que Me El Hadj Diouf a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, lors de son face-à face avec la presse. Il a informé qu'il est en pleine tournée à l'intérieur du pays. De l'avis de la robe noire politique, son candidat est à son dernier mandat, et qu'il n'a pas intérêt à attendre la fin du dernier mandat de Macky Sall pour commencer à battre campagne. Il pense ainsi «qu'il faut qu'un partisan de Macky Sall se détache pour la pérennité de l'action révolutionnaire de Macky Sall à la tête de son pays». Pour ce qui concerne les proches du président Macky Sall qui ne voudraient pas pour le moment s'afficher, il pense que «c'est leur problème». Il n'a pas manqué de demander à Macky Sall et à la coalition Bby de le soutenir pour éviter que le pouvoir ne tombe sur les mains de Ousmane Sonko, sans le citer nommément.