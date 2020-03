Sénégal: Représentation des femmes au poste de délégué de personnel - Le ministre Samba Sy parle genre

Amener plus de femmes à militer comme délégué de personnel ! C'est l'objectif que s'est assigné la cellule genre du ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions qui a tenu hier, vendredi 28 février, un atelier de renforcement de capacité dans ce sens.

Les femmes sont peu représentatives lors des élections de délégués de personnel. Un constat qui peut se justifier selon Seynabou Mbaye, coordonnateur de la cellule genre au ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions par les contraintes et pesanteurs sociales et culturelles qui pèsent sur elles. «La femme a beaucoup de charges qui constitue un frein à son développement professionnel. Ce qui fait, qu'elles sont sous représentées dans les instances politique économique et sociale», a-t-elle fait savoir.

En atelier hier, vendredi 28 février, pour réfléchir sur quelques axes stratégiques pouvant leur permettre dans le moyen terme d'améliorer la représentation des femmes dans les élections des délégués de personnel, la cellule femme compte s'appuyer sur la formation pour changer la donne. «Nous pensons qu'il faut des mesures qui permettent d'améliorer la situation. Il nous faut renforcer le leadership chez nos sœurs qui reste un défi, relever les compétences, les connaissances», a déclaré Mme Mbaye.

Revenant sur le cadre juridique, elle a souligné qu'au Sénégal, il reste favorable à la femme. «Il n'y a rien à dire, nous avons un cadre favorable à la promotion de la femme dans toutes les sphères de la société. Beaucoup d'actions sont prises aussi au niveau des politiques avec des mécanismes mis en place. Aujourd'hui, le cadre ne constitue pas un frein mais plutôt la formation», a-t-elle dit.

Le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions venu présider la rencontre, s'est réjoui de la tenue de cette initiative. Selon lui, le genre est au cœur de leur priorité. Pour le ministre Samba Sy : «il nous faut travailler pour que les femmes soient plus nombreuses pour défendre leurs droits et elles ne peuvent le faire qu'en étant délégués de personnel». Pour rappel, cette rencontre a été mise à profit pour initier les participants au leadership à travers la définition du terme, son évolution dans le temps et les outils et compétences propres au leader, notamment.