Sénégal: Contentieux financier opposant Bocar Samba Dieye à la CBAO - L'ACSIF porte le combat et réclame justice

Face à la presse hier, vendredi 28 février, l'Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif) a réclamé justice sur le contentieux qui oppose l'homme d'affaires Bocar Samba Dièye et la Cbao. Selon Famara Cissé et ses camarades, l'opérateur économique est victime d'une arnaque orchestrée par de hauts responsables de cette banque.

En conférence de presse hier, vendredi 28 février, l'Acsjf a soutenu que dans cette affaire qui remonte en 2008, la Cbao ne pouvait pas avoir raison et que Bocar Samba Dièye est victime d'arnaque, d'abus et d'un complot orchestrés par de hauts responsables de cette banque. «Bocar Samba Dièye est victime d'un vol organisé à un niveau très élevé. On ne peut pas accepter qu'une banque étrangère vienne piller nos valeureux hommes d'affaires. Jusqu'à présent Bocar Samba Dieye est en train de souffrir de ce vol organisé. Cela a même plombé ses activités. Toutes les autorités sont au courant de ce problème et personne ne veut s'y prononcer, parce que tout simplement c'est un monstre financier qui est là», a déploré le président de l'Acsif Famara Cissé. Il s'agit d'une traite de 5 milliards 650 millions que Bocar Samba Dieye aurait dû à la Cbao.

Selon M. Cissé, cette traite n'existe nullement. «Une personne qui signe un papier de découvert s'engage et le papier reste. Le jour où il reviendrait pour dire que je n'ai jamais signé un papier de découvert, la banque brandira ce papier pour lui dire voilà la preuve de votre engagement. C'est 5 milliards 650 millions avec les frais les ajouts qui amènent le montant à 7 milliards 170 millions 211 mille 743 francs.

Fondamentalement, si un usager qui s'engage dans une banque a reçu un tel montant, la banque devrait avoir un papier justificatif à l'occurrence la traite. Et jusqu'au moment où nous parlons, la Cbao n'a pas une traite valide. La seule traite qu'elle avait produite était une photocopie couleur avec la signature de Bocar Samba Dieye grossièrement imitée. Ce papier ne pouvait pas avoir une valeur juridique», explique M. Cissé. Mieux, poursuit-il, lorsque l'Expert qui est chargé de faire le compte des relations financières entre Bocar Samba Dieye et la Cbao s'en est rendu compte, il a automatiquement demandé à la Cbao de lui produire la bonne traite.

Selon lui, jusqu'à présent la Cbao n'est pas capable de produire une bonne traite Pour finir, il informe que l'Acsif compte lancer dans les jours à venir des pétitions pour sensibiliser et impliquer les Sénégalais dans ce combat.