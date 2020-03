Sénégal: JO Tokyo 2020 - Tennis de table - Ibrahima Diaw, 1er athlète sénégalais qualifié

Le tennis de table sénégalais sera aux Jeux olympiques prévus cet été à Tokyo au Japon. Ce, grâce au franco sénégalais, Ibrahima Diaw a décroché son ticket pour le pays du soleil levant en s'imposant en finale devant le Nigeria Aruna Quadri par 4 sets à 2 (11-7 ; 11-8 ; 11-8 ; 6-11 ; 11- 13, 11-7) au complexe de Radès, en Tunisie.

Explosion de joie hier, vendredi 28 février, à Dakar Arena. Alors qu'on n'avait pas encore fini d'épiloguer sur l'hécatombe des boxeurs sénégalais qui ont tous été éliminés, une lumière a éclairci l'irréel temple du basketball sénégalais avec sa première qualification aux Jeux olympiques Tokyo 2020.

Ibrahima Diaw est un jeune franco-sénégalais de 26 ans, membre de l'équipe sénégalaise de tennis de table (FSTT). Il a grandi à Paris, et a représenté l'équipe de France dans les catégories «cadet et junior». En 2008, je remporte les championnats d'Europe «jeune». Il a intégré le centre olympique (INSEP), endroit où tous les sports de haut niveau se préparent pour les jeux olympiques. Il évolue depuis une dizaine d'années dans les deux meilleurs championnats de France (Pro A - Pro B).

Lors des critériums fédéraux, il a obtenu entre autres des performances sur Can Akkuzu (champion de France 2019) et Alexandre Robinot (champion de France 2018). En 2014, pour apprendre davantage sur la performance au plus haut niveau, il décide d'aller s'entrainer en Suède (Halmstad) dans le centre d'entrainement de plusieurs légendes du tennis de table comme Jörgen Person et Ulf Tickan Carlson qui ont remporté plusieurs médailles olympiques et mondiales.

Par la suite, en 2017, il a été recruté par le club d'Halmstad où il a intégré l'équipe de Mathias Falck (vicechampion du monde 2019) pour remporter le titre de championnat de Suède. Actuellement, il réside au Danemark et il s'entraine au centre olympique.

Son groupe d'entrainement est constitué des danois Michael Maze (double champion d'Europe, médaille de bronze aux championnats du monde et aux jeux olympiques) et Jonathan Groth (n°20 mondial), de l'anglais Liam Pitchford (n°14 mondial), du russe Aleksander Shibaev (n°60 mondial) et du singapourien Fang Tianwe (n°12 mondial). L'ensemble de ses joueurs ont l'ambition de représenter leur pays au Japon, en 2020, lors des prochains jeux olympiques. Mais, pour Ibrahima Diaw, c'est déjà chose faite !