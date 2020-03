Sénégal: Sédhiou-Recrudescence des vols nocturnes en série et en réunion - 30 motos volées, des maisons en chantier pillées, 160 litres de gasoil pompes d'un camion

Des individus non encore identifiés et dont on ignore le nombre ont nuitamment vidé le réservoir du camion venu prendre des équipements à l'Inspection d'académie de Sédhiou aux fins de distribution dans les collèges d'enseignement moyen de la région.

160 litres ont été tirés de ce camion garé devant l'Académie. Ces types de vols sont récurrents à Sédhiou. Les motos « Jakarta » sont aussi ciblées ainsi que des maisons en chantier où les malfrats s'emparent des fils et autres câbles électriques qu'ils revendent à vils prix.

Les vols en réunion et en série sont devenus assez fréquents dans la commune de Sédhiou et dans ses périphéries. Le dernier en date remonte à la nuit dernière à l'Inspection d'académie de Sédhiou où un camion de livraison de matériels pédagogiques immatriculé SN AA 160 AM DK 01 a été vidé de son carburant dont le volume est estimé à 160 litres. Boubou Soumaré, le chauffeur du véhicule, explique qu'ils « sont dans la région de Sédhiou pour amener dans les collèges du matériel de bureau, des tables d'écolier, de professeur, des ordinateurs et des outils informatiques de sciences physiques et de mathématiques ».

Et de poursuive : « quand je viens à mon véhicule le matin, je fais toujours le tour pour voir. Mais, ce matin-là quand j'ai fait le tour, je n'ai rien constaté d'irrégulier. Une fois à bord et quand j'ai mis le contact, mon ami et frère Moustapha Sidibé m'a dit que mon aiguille de carburant est au niveau de réserve. Ce n'est qu'en ce moment précis que j'ai senti qu'on a vidé mon réservoir de gasoil. Ils ont volé 160 litres. Personne de nous n'a passé la nuit dans le véhicule car on a toujours voulu garer ici à l'Inspection d'académie où nous pensons trouver le mieux la sécurité, hélas ».

Le modus operandi laisse croire que ce sont des voleurs qui connaissent bien le système d'alimentation de ces gros porteurs et ont dû mobiliser beaucoup de fûts pour transporter le carburant sans la moindre inquiétude. Une plainte est déposée contre X et l'enquête est ouverte par les éléments de la police. Outre ces vols multiples de carburant, les malfaiteurs visitent depuis quelques mois des maisons en chantier où ils retirent les fils et câbles d'électricité et autres bien d'équipements. Les motos « jakarta » sont également ciblées et pas moins de 30 ont été volées pour la seule période de ce mois de février. Et pourtant, les agents du commissariat urbain de la police ainsi que les gendarmes de Sédhiou organisent régulièrement des patrouilles pour appréhender ces délinquants qui écument la ville en permanence.