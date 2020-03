Sénégal: Menaces sur la planète - Le Fida revele cinq facteurs de crise systémique mondiale

Le Fonds international de développement agricole (Fida) et le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) ont présenté avant-hier, jeudi 27 février, le rapport dénommé « Our Future on Earth 2020 » (Notre Futur sur la terre). Le document qui révèle que le monde fait face à cinq risques est le fruit d'une enquête réalisée auprès de 200 scientifiques.

Echecs des mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, phénomènes météorologiques extrêmes, perte majeure de biodiversité et effondrement d'écosystèmes, crises alimentaires et de l'eau.

Tels sont les cinq risques énumérés dans le rapport Our Future on Earth (Notre Future sur la Terre) présenté avant-hier, jeudi 27 février par le Fonds international de développement agricole (Fida) et le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf). L'enquête a été réalisée auprès de 200 scientifiques pendant une durée de deux ans.

La planète fait ainsi face à des menaces qui peuvent être à l'origine d'une crise systémique mondiale. «Le rapport fait le point sur tous les états actuels du globe, que ce soit les ressources naturelles, la démographie, l'économie, mais aussi la société de l'information, la gouvernance etc. », a déclaré le représentant régional Afrique de l'ouest du Fida, Benoit Thierry.

Dans la foulée, il ajoute : « quand je suis né, il y avait 2milliards d'habitants sur terre, maintenant, il y en a 8 milliards. Et on peut dire que ces 8 milliards vivent et ils ont tous bénéficié d'éducation, de santé et d'agriculture pour pouvoir se nourrir. Ce qu'il faut maintenant planifier, c'est les 2 ou 3 milliards d'habitants qui vont arriver prochainement. Et il se trouve que les 2 ou 3 milliards d'habitants qui vont arriver seront sur l'Afrique puisque la population va doubler d'ici 2050 et tripler d'ici 2100 ». Pour faire face à ces riques, le Fida compte aider les gouvernements africains. «Nous souhaitons aider beaucoup de gouvernements à pouvoir établir des plans à long terme. On ne parle pas ici de plan de développement sur 4 ou 5 ans mais plutôt de développement de 20 à 30 ans. Un peu comme le fait le programme Sénégal Emergent », a laissé entendre Benoit Thierry.

Pour le directeur Afrique de l'Ouest de la Fao (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), Gouantoueu Robert Guei, des efforts restent à faire en ce qui concerne la sécurité alimentaire. «Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a des défis énormes en matière de sécurité alimentaire. Les chiffres qui sont donnés aujourd'hui ne sont pas des chiffres rassurants et nous devons redoubler d'efforts si on veut vraiment aider l'Afrique de l'Ouest », a soutenu Mr Gueï.