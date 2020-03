Sénégal: Ligue 1 (12e journée) - L'AS Pikine s'attaque à la bonne serie de TFC

Après s'être taillé du costume de champion à mi-parcours à deux jours de la fin de la première phase, l'équipe de Teungueth poursuit la course ce samedi pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Les Rufisquois vont aller à l'assaut de l'As Pikine avec au bout une invincibilité à prolonger et une avance à consolider face à ses poursuivants immédiats. Cette journée offre des chocs à tous les étages dont le duel d'Académiciens entre Génération foot et Diambars ou encore celui qui mettra aux prises Mbour Petite côte et Jaraaf.

Solide leader et champion avant terme de la première phase du championnat, l'équipe de Teungueth FC reprend le guidon pour les besoins de la 12ème journée de Ligue de ce week-end. Fort d'une avance de 8 points sur leur dauphin, Dakar Sacré cœur, les Rufisquois vont s'employer à prolonger leur invincibilité lors du déplacement qu'ils vont effectuer, ce samedi 29 février, au stade Alassane Djigo. Ce sera face à l'As Pikine qui se positionne à la cinquième place du classement. Les Pikinois qui ont marqué le pas depuis deux journées auront, devant leur public, une bonne opportunité de frapper un grand coup et surtout de relancer la machine grippée depuis quatre journées. Ce qui devra leur permettre de remonter au classement et espérer de finir sur le podium à la fin de la phase aller.

Au même moment, le Stade de Ndiarème de Guédiawaye, accueillera, ce samedi, le duel entre Niary Tally (11e ; 12 points) et le Ndiambour de Louga (10e, 12 points). La 12e journée se poursuivra ce dimanche avec d'autres rencontres. Dauphin de Teungueth FC, le Dakar Sacré-Cœur (2e ; 19 points) se rend à Thiès pour affronter la lanterne rouge, CNEPS Excellence - 14e , 9 points).

Champion en titre et auteur d'un début de saison très approximative, Génération Foot sera à la relance sur sa pelouse de Djiby Diagne. Ce sera pour le prometteur duel d'académiciens qui l'opposera à l'équipe de Diambars (7e, 13 points) .

De son côté, l'Union sportive Goréenne, première équipe relégable (12e ; 12 points) et invaincue depuis cinq journées, va croiser l'As Douanes ( 3e ; 18 points). Le Casa Sports (8e, 13 points) qui n'avait plus gagné depuis 8 journées, recevra au stade Aline Sitoé Diatta, le Stade de Mbour (9e, 13 points). Au coude à coude, l'autre choc, non moins attendue se jouera au stade Caroline et opposera Mbour Petite Côte (6e, 14 points) et le Jaraaf (4e ; 17 points).