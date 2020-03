Cote d'Ivoire: Concours sur les TIC - 9 établissements nationaux s'affrontent

La finale de la compétition dénommée Huawei ICT Competition (Competition de TIC), initiée par le Ministère de l'Economie numérique et de la Poste, en collaboration avec la société chinoise Huawei Technologies s'est tenue le mercredi 26 Février, dans les locaux de l'Ecole supérieure africaine des technologies des techniques de l'Information et de la Communication (ESATIC), à Treichville. Elle a opposé 69 étudiants de 9 écoles répartis en 23 équipes.

Le lancement de la compétition a eu lieu, en présence du conseiller technique du ministre de l'économie numérique et de la poste, Diomandé Moussa. Il a encouragé l'initiative de l'entreprise chinoise, qui accompagne l'Etat de Côte d'Ivoire dans la formation des jeunes.

« Nous soutenons la démarche de cette entreprise qui, à travers sa responsabilité sociale d'entreprise, a mis en place ce programme, dont la mission est d'offrir l'opportunité aux jeunes du monde entier, non seulement, de parfaire leurs connaissances, dans le domaines des TIC, mais aussi de favoriser la croissance d'un écosystème solide et durable. Votre action est citoyenne et salutaire. Elle est à encourager, parce qu'elle vient en complément de la politique de formation d'une expertise nationale en matière de Tic, menée par le ministère de l'économie numérique et de la poste », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le directeur des ressources humaines de l'Afrique de l'Ouest de Huawei, Wang Yuanhang a remercié le ministère de l'Economie numérique et de la Poste, ainsi que l'école Esatic, qui ont facilité le déroulé de cette compétition. Pour lui, si 69 étudiants sont présents à cette compétition, c'est que la Côte d'Ivoire regorge en son sein, de très brillants étudiants.

Le directeur général d'Esatic a quant à lui, salué, les actions de la société chinoise en faveur de son Ecole. « Il y a quelques années, vous avez équipé, pour plus de 200 millions de Fcfa, Esatic. L'année dernière, vous nous avez apporté une plateforme qui permet d'assurer la formation de nos étudiants, et qui nous permet d'aller à la certification. Nous saluons vos actions de formation qui ont permis de renforcer les capacités de nos enseignants et nos étudiants, a-t-il souligné.

Soulignons que l'équipe victorieuse de cette finale représentera la Côte d'Ivoire, au mois d'Avril, en Egypte, pour la compétition régionale.